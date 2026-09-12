Top.Mail.Ru
Brigitte Bardot - Brigitte (5060397602541) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Brigitte Bardot - Brigitte (5060397602541) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
5060397602541, Виниловая пластинка Bardot, Brigitte, Brigitte - фото 1
5060397602541, Виниловая пластинка Bardot, Brigitte, Brigitte - фото 2
5060397602541, Виниловая пластинка Bardot, Brigitte, Brigitte - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 5060397602541, Виниловая пластинка Bardot, Brigitte, Brigitte - фото 1
  • 5060397602541, Виниловая пластинка Bardot, Brigitte, Brigitte - фото 2
  • 5060397602541, Виниловая пластинка Bardot, Brigitte, Brigitte - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658669
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brigitte Bardot - Brigitte (5060397602541) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Brigitte Bardot / Brigitte (LP) - это возможность окунуться в мир французской поп-культуры и насладиться неповторимым талантом Брижит Бардо. Альбом Brigitte - это сборник лучших хитов этой известной французской певицы и актрисы, который был запечатлен на виниле. Виниловый формат придает музыке особую атмосферу и аутентичность звучания. Если вы являетесь поклонником творчества Брижит Бардо или просто хотите попробовать что-то новое, приобретение этой виниловой пластинки станет отличным выбором. Она станет прекрасным дополнением к вашей музыкальной коллекции или прекрасным подарком для ценителей французской музыки. Погрузитесь в мир стильного звука и позвольте себе насладиться уникальным голосом Брижит Бардо с этой волшебной виниловой пластинкой.

Отзывы о товаре Brigitte Bardot - Brigitte (5060397602541) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Купить виниловую пластинку Brigitte Bardot / Brigitte (LP) - это возможность окунуться в мир французской поп-культуры и насладиться неповторимым талантом Брижит Бардо. Альбом Brigitte - это сборник лучших хитов этой известной французской певицы и актрисы, который был запечатлен на виниле. Виниловый формат придает музыке особую атмосферу и аутентичность звучания. Если вы являетесь поклонником творчества Брижит Бардо или просто хотите попробовать что-то новое, приобретение этой виниловой пластинки станет отличным выбором. Она станет прекрасным дополнением к вашей музыкальной коллекции или прекрасным подарком для ценителей французской музыки. Погрузитесь в мир стильного звука и позвольте себе насладиться уникальным голосом Брижит Бардо с этой волшебной виниловой пластинкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Brigitte Bardot - Brigitte (5060397602541) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...