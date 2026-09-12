Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Gold
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Характеристики
Описание товара Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Gold
Серый смартфон INOI — воплощение стиля и производительности. Большой 6,95-дюймовый экран с ярким разрешением 1600x720 точек отлично подойдёт для просмотра фильмов, игр и общения. Плавная картинка благодаря частоте обновления 60 Гц делает каждое движение на экране мягким и естественным. Процессор Unisoc Tiger T606 с 8 ядрами и частотой 1600 МГц обеспечивает быструю работу приложений и комфортный мультизадачный режим. 8 Гб оперативной памяти позволяют запускать сразу несколько программ, а вместительные 256 Гб встроенной памяти — хранить важные файлы, фото и видео без ограничений. Если нужно больше — просто используйте слот для карты памяти. Корпус из пластика делает телефон лёгким, а поддержка двух SIM-карт подойдёт тем, кому важно быть на связи сразу на двух номерах. INOI на Android создаёт комфорт для современных динамичных задач.
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