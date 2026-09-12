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Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Gold купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Gold

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Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Gold - фото 1
Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Gold - фото 2
Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Gold - фото 3
Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Gold - фото 4
Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Gold - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI Note
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Unisoc Tiger T606
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Gold - фото 1
  • Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Gold - фото 2
  • Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Gold - фото 3
  • Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Gold - фото 4
  • Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Gold - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657132
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Характеристики

Бренд
INOI
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI Note
Цвет
золотой
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
60
Процессор
Unisoc Tiger T606
Частота процессора, МГц
1600
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Камера, МП
13+2+0.3
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
332
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х11х4
Вес, г.
470

Описание товара Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Gold

Серый смартфон INOI — воплощение стиля и производительности. Большой 6,95-дюймовый экран с ярким разрешением 1600x720 точек отлично подойдёт для просмотра фильмов, игр и общения. Плавная картинка благодаря частоте обновления 60 Гц делает каждое движение на экране мягким и естественным. Процессор Unisoc Tiger T606 с 8 ядрами и частотой 1600 МГц обеспечивает быструю работу приложений и комфортный мультизадачный режим. 8 Гб оперативной памяти позволяют запускать сразу несколько программ, а вместительные 256 Гб встроенной памяти — хранить важные файлы, фото и видео без ограничений. Если нужно больше — просто используйте слот для карты памяти. Корпус из пластика делает телефон лёгким, а поддержка двух SIM-карт подойдёт тем, кому важно быть на связи сразу на двух номерах. INOI на Android создаёт комфорт для современных динамичных задач.

Отзывы о товаре Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Gold




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Характеристики
Бренд
INOI
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI Note
Цвет
золотой
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
60
Процессор
Unisoc Tiger T606
Частота процессора, МГц
1600
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Камера, МП
13+2+0.3
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
332
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Серый смартфон INOI — воплощение стиля и производительности. Большой 6,95-дюймовый экран с ярким разрешением 1600x720 точек отлично подойдёт для просмотра фильмов, игр и общения. Плавная картинка благодаря частоте обновления 60 Гц делает каждое движение на экране мягким и естественным. Процессор Unisoc Tiger T606 с 8 ядрами и частотой 1600 МГц обеспечивает быструю работу приложений и комфортный мультизадачный режим. 8 Гб оперативной памяти позволяют запускать сразу несколько программ, а вместительные 256 Гб встроенной памяти — хранить важные файлы, фото и видео без ограничений. Если нужно больше — просто используйте слот для карты памяти. Корпус из пластика делает телефон лёгким, а поддержка двух SIM-карт подойдёт тем, кому важно быть на связи сразу на двух номерах. INOI на Android создаёт комфорт для современных динамичных задач.
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Отзывы


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