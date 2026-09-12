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Характеристики
Тип товара
Хаб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
1 400 руб.
2 990
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656739
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Описание товара Хаб Baseus BS-OH150 Space Grey (B00052801811-00)
Baseus UltraJoy Series 5-Port Hub Docking Station (Type-C to HDMI4K@30Hz1+USB 3.03+PD*1) (B00052801811-00) - это универсальное решение для повышения производительности вашего компьютера. Эта док-станция предлагает до 5 различных портов - 3x USB3.0, HDMI и USB-C, поддерживает быструю PD зарядку, поддерживает разрешение 4K@30Hz и способна передавать файлы со скоростью до 5 Гбит/с. Превосходное качество изображения Baseus UltraJoy обеспечивает отличное качество изображения для общего видео. Хаб поддерживает разрешение 4K@30Hz, поэтому цвета естественные, интенсивные и глубокие, и вы видите все детали, просто смотря свои любимые фильмы на большом экране. Мгновенная передача данных Откройте для себя новое измерение скорости передачи данных! С помощью портов USB3.0 вы достигнете чрезвычайно быстрой передачи данных со скоростью до 5 Гбит/с. Впечатляющая мощность зарядки Вы больше не должны бесконечно ждать, пока ваш смартфон будет полностью заряжен и готов к использованию! Baseus UltraJoy Hub поддерживает быструю PD зарядку мощностью 100 Вт (порт USB-C). Многофункциональный выбор возможностей Хаб позволяет вам увеличить производительность вашего ноутбука!
Baseus UltraJoy Series 5-Port Hub Docking Station (Type-C to HDMI4K@30Hz1+USB 3.03+PD*1) (B00052801811-00) - это универсальное решение для повышения производительности вашего компьютера. Эта док-станция предлагает до 5 различных портов - 3x USB3.0, HDMI и USB-C, поддерживает быструю PD зарядку, поддерживает разрешение 4K@30Hz и способна передавать файлы со скоростью до 5 Гбит/с. Превосходное качество изображения Baseus UltraJoy обеспечивает отличное качество изображения для общего видео. Хаб поддерживает разрешение 4K@30Hz, поэтому цвета естественные, интенсивные и глубокие, и вы видите все детали, просто смотря свои любимые фильмы на большом экране. Мгновенная передача данных Откройте для себя новое измерение скорости передачи данных! С помощью портов USB3.0 вы достигнете чрезвычайно быстрой передачи данных со скоростью до 5 Гбит/с. Впечатляющая мощность зарядки Вы больше не должны бесконечно ждать, пока ваш смартфон будет полностью заряжен и готов к использованию! Baseus UltraJoy Hub поддерживает быструю PD зарядку мощностью 100 Вт (порт USB-C). Многофункциональный выбор возможностей Хаб позволяет вам увеличить производительность вашего ноутбука!
Хаб Baseus BS-OH150 Space Grey (B00052801811-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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