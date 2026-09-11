Адаптер-переходник для HDD AgeStar FUBCP2 IDE SATA пластик черный 2.5" 3.5" 5.25"
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер-переходник для HDD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%2 000 руб. 2 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 543596
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптер-переходник для HDD
Интерфейсы
IDE, SATA, USB 2.0
Особенности
поддерживаемые ОС: Mac OS 10.8 и выше, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 и выше, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP
Питание
от сети переменного тока
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
397
Описание товара Адаптер-переходник для HDD AgeStar FUBCP2 IDE SATA пластик черный 2.5" 3.5" 5.25"
Универсальный переходник AgeStar FUBCP2 для 2.5/3.5 IDE/SATA SSD/HDD, Позволяет подключить накопители к ПК через порт USB 2,0.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
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Бренд
Тип товара
Адаптер-переходник для HDD
Интерфейсы
IDE, SATA, USB 2.0
Особенности
поддерживаемые ОС: Mac OS 10.8 и выше, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 и выше, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP
Питание
от сети переменного тока
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Универсальный переходник AgeStar FUBCP2 для 2.5/3.5 IDE/SATA SSD/HDD, Позволяет подключить накопители к ПК через порт USB 2,0.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Адаптер-переходник для HDD AgeStar FUBCP2 IDE SATA пластик черный 2.5" 3.5" 5.25" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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