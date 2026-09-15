Сумка-органайзер UGREEN LP128-70577 Gray (70577)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%370 руб. 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656729
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х4
Вес, г.
40
Описание товара Сумка-органайзер UGREEN LP128-70577 Gray (70577)
Органайзер UGREEN LP128 для аксессуаров. Благодаря твердому каркасу всегда держит форму. В органайзер можно поместить кабели, флэшки, карты памяти, наушники, зарядные устройства и др. Чтобы хрупкие дорогостоящие аксессуары не пострадали, носите их в органайзере от Ugreen. Ударопрочный и водостойкий жесткий корпус из EVA надежно защищает содержимое. Мягкое покрытие внутри. Есть сетчатый кармашек для организации аксессуаров, а также карабин, чтобы удобно переносить чехол.
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Органайзер UGREEN LP128 для аксессуаров. Благодаря твердому каркасу всегда держит форму. В органайзер можно поместить кабели, флэшки, карты памяти, наушники, зарядные устройства и др. Чтобы хрупкие дорогостоящие аксессуары не пострадали, носите их в органайзере от Ugreen. Ударопрочный и водостойкий жесткий корпус из EVA надежно защищает содержимое. Мягкое покрытие внутри. Есть сетчатый кармашек для организации аксессуаров, а также карабин, чтобы удобно переносить чехол.
Сумка-органайзер UGREEN LP128-70577 Gray (70577) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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