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Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111)

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Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111) - фото 1
Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111) - фото 2
Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111) - фото 3
Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111) - фото 4
Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111) - фото 5
Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111) - фото 6
Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111) - фото 7
Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111) - фото 8
Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111) - фото 9
Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111) - фото 10
Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
  • Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111) - фото 1
  • Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111) - фото 2
  • Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111) - фото 3
  • Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111) - фото 4
  • Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111) - фото 5
  • Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111) - фото 6
  • Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111) - фото 7
  • Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111) - фото 8
  • Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111) - фото 9
  • Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111) - фото 10
  • Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-80%
1 840 руб.  9 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656678
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Характеристики

Бренд
HAFF
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х33х21
Вес, кг.
1.9

Описание товара Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111)

Городской рюкзак. Стильный дизайн. Вмещает небольшой ноутбук и прочие аксессуары. Выполнен из прочного, практичного устойчивого влаге материала.

Отзывы о товаре Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111)




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Характеристики
Бренд
HAFF
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Описание
Городской рюкзак. Стильный дизайн. Вмещает небольшой ноутбук и прочие аксессуары. Выполнен из прочного, практичного устойчивого влаге материала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1840 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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