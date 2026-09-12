Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-80%1 840 руб. 9 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656678
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х33х21
Вес, кг.
1.9
Описание товара Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111)
Городской рюкзак. Стильный дизайн. Вмещает небольшой ноутбук и прочие аксессуары. Выполнен из прочного, практичного устойчивого влаге материала.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
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Городской рюкзак. Стильный дизайн. Вмещает небольшой ноутбук и прочие аксессуары. Выполнен из прочного, практичного устойчивого влаге материала.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Рюкзак для ноутбука HAFF Urban Tactic черный (HF1111) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1840 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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