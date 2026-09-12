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Характеристики
Тип товара
Переходник
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 870 руб.
2 980
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656617
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Описание товара Переходник UGREEN CM648-25052 Gray
Переходник UGREEN CM648-25052 - это компактное и высокопроизводительное сетевое решение. С интерфейсом USB-C он обеспечивает быстрое и надежное подключение к Ethernet для устройств, таких как ноутбуки, планшеты и другие. Его скорость 2,5 Гбит/с обеспечивает эффективную передачу данных и низкую задержку для игр или потоковой передачи. Адаптер подключается и работает без дополнительных драйверов, что делает его удобным в использовании. Его изящный дизайн и прочная конструкция делают его портативным и надежным для использования в дороге. Этот адаптер является ценным дополнением для тех, кто ищет улучшенной связи и скорости сети для своих устройств с USB-C, что делает его универсальным и практичным аксессуаром.
Переходник UGREEN CM648-25052 - это компактное и высокопроизводительное сетевое решение. С интерфейсом USB-C он обеспечивает быстрое и надежное подключение к Ethernet для устройств, таких как ноутбуки, планшеты и другие. Его скорость 2,5 Гбит/с обеспечивает эффективную передачу данных и низкую задержку для игр или потоковой передачи. Адаптер подключается и работает без дополнительных драйверов, что делает его удобным в использовании. Его изящный дизайн и прочная конструкция делают его портативным и надежным для использования в дороге. Этот адаптер является ценным дополнением для тех, кто ищет улучшенной связи и скорости сети для своих устройств с USB-C, что делает его универсальным и практичным аксессуаром.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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