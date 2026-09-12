Наушники QCY AilyBuds Lite Black (BH23QT29A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники QCY AilyBuds Lite Black (BH23QT29A)
Представляем вашему вниманию наушники QCY — идеальное сочетание стиля, функциональности и комфорта. Эти беспроводные вкладыши созданы для тех, кто ценит качественный звук и удобство использования. Наушники выполнены в элегантном черном цвете, что придает им универсальный и современный вид. Они станут отличным аксессуаром как для повседневного использования, так и для занятия спортом. Благодаря эргономичной конструкции вкладыши надежно держатся в ушах, обеспечивая комфорт даже при длительном ношении. Наушники QCY оснащены встроенным микрофоном, который позволяет удобно совершать телефонные звонки и использовать голосовые помощники. Беспроводное подключение по технологии Bluetooth дает пользователям свободу движения и избавляет от ненужных проводов. Это особенно удобно для тех, кто постоянно в движении. Время работы наушников, включая зарядный кейс, составляет впечатляющие 25 часов, что позволяет наслаждаться любимой музыкой или подкастами в течение всего дня без необходимости постоянной подзарядки. Будьте на шаг впереди с удобными и стильными наушниками QCY, которые отвечают всем вашим требованиям и желанию всегда быть на связи и в движении.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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