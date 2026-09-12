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Наушники QCY AilyBuds Lite Black (BH23QT29A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники QCY AilyBuds Lite Black (BH23QT29A)

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Наушники QCY AilyBuds Lite Black (BH23QT29A) - фото 2
Наушники QCY AilyBuds Lite Black (BH23QT29A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники QCY AilyBuds Lite Black (BH23QT29A) - фото 1
  • Наушники QCY AilyBuds Lite Black (BH23QT29A) - фото 2
  • Наушники QCY AilyBuds Lite Black (BH23QT29A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656600
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Характеристики

Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
кабель для зарядки, документация
Цвет
черный
Микрофон
да
Время работы (с зарядным кейсом)
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
81

Описание товара Наушники QCY AilyBuds Lite Black (BH23QT29A)

Представляем вашему вниманию наушники QCY — идеальное сочетание стиля, функциональности и комфорта. Эти беспроводные вкладыши созданы для тех, кто ценит качественный звук и удобство использования. Наушники выполнены в элегантном черном цвете, что придает им универсальный и современный вид. Они станут отличным аксессуаром как для повседневного использования, так и для занятия спортом. Благодаря эргономичной конструкции вкладыши надежно держатся в ушах, обеспечивая комфорт даже при длительном ношении. Наушники QCY оснащены встроенным микрофоном, который позволяет удобно совершать телефонные звонки и использовать голосовые помощники. Беспроводное подключение по технологии Bluetooth дает пользователям свободу движения и избавляет от ненужных проводов. Это особенно удобно для тех, кто постоянно в движении. Время работы наушников, включая зарядный кейс, составляет впечатляющие 25 часов, что позволяет наслаждаться любимой музыкой или подкастами в течение всего дня без необходимости постоянной подзарядки. Будьте на шаг впереди с удобными и стильными наушниками QCY, которые отвечают всем вашим требованиям и желанию всегда быть на связи и в движении.

Отзывы о товаре Наушники QCY AilyBuds Lite Black (BH23QT29A)




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Характеристики
Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
кабель для зарядки, документация
Цвет
черный
Микрофон
да
Время работы (с зарядным кейсом)
25
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию наушники QCY — идеальное сочетание стиля, функциональности и комфорта. Эти беспроводные вкладыши созданы для тех, кто ценит качественный звук и удобство использования. Наушники выполнены в элегантном черном цвете, что придает им универсальный и современный вид. Они станут отличным аксессуаром как для повседневного использования, так и для занятия спортом. Благодаря эргономичной конструкции вкладыши надежно держатся в ушах, обеспечивая комфорт даже при длительном ношении. Наушники QCY оснащены встроенным микрофоном, который позволяет удобно совершать телефонные звонки и использовать голосовые помощники. Беспроводное подключение по технологии Bluetooth дает пользователям свободу движения и избавляет от ненужных проводов. Это особенно удобно для тех, кто постоянно в движении. Время работы наушников, включая зарядный кейс, составляет впечатляющие 25 часов, что позволяет наслаждаться любимой музыкой или подкастами в течение всего дня без необходимости постоянной подзарядки. Будьте на шаг впереди с удобными и стильными наушниками QCY, которые отвечают всем вашим требованиям и желанию всегда быть на связи и в движении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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