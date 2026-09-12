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Беспроводные наушники QCY T13 White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Беспроводные наушники QCY T13 White

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Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 1
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Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 12
Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 13
Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 14
Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 15
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Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 17
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 1
  • Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 2
  • Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 3
  • Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 4
  • Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 5
  • Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 6
  • Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 7
  • Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 8
  • Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 9
  • Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 10
  • Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 11
  • Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 12
  • Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 13
  • Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 14
  • Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 15
  • Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 16
  • Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 17
  • Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 18
  • Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 19
  • Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 20
  • Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 21
  • Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 22
  • Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 23
  • Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 24
  • Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 25
  • Беспроводные наушники QCY T13 White - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655299
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Характеристики

Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
97

Описание товара Беспроводные наушники QCY T13 White

Наушники TWS QCY T13 выполнены в стильном дизайне, отличаются функциональностью и выполнены в корпусе внутриканального типа. Благодаря этому, а также небольшому весу устройство обеспечивает надежную и удобную посадку в ушах, а также надежную шумоизоляцию. Кроме того, наушники порадуют вас качественным и детализированным звучанием, что достигается за счет излучателей динамического типа с диффузорами на 7.2 мм, а также широкого диапазона частот и закрытого акустического оформления. Благодаря встроенным 4 цифровым микрофонам наушники также могут эффективно использоваться и для аудиозвонков, позволяя вам общаться, не отвлекаясь от любимых занятий. Соединение QCY T13 с устройствами осуществляется при помощи Bluetooth 5.1, за счет чего обеспечивается совместимость как с различными смартфонами и планшетами, так и с ПК и другим оборудованием. Благодаря емким аккумуляторам в кейсе и в самих наушниках данная модель также отличается высокой автономностью – вплоть до 30 ч. Управление работой осуществляется при помощи непосредственно подключенного устройства или сенсорных кнопок. Зарядка осуществляется при помощи кабеля USB-C. Для поставки наушников используется фирменная упаковка.

Отзывы о товаре Беспроводные наушники QCY T13 White




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Характеристики
Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники TWS QCY T13 выполнены в стильном дизайне, отличаются функциональностью и выполнены в корпусе внутриканального типа. Благодаря этому, а также небольшому весу устройство обеспечивает надежную и удобную посадку в ушах, а также надежную шумоизоляцию. Кроме того, наушники порадуют вас качественным и детализированным звучанием, что достигается за счет излучателей динамического типа с диффузорами на 7.2 мм, а также широкого диапазона частот и закрытого акустического оформления. Благодаря встроенным 4 цифровым микрофонам наушники также могут эффективно использоваться и для аудиозвонков, позволяя вам общаться, не отвлекаясь от любимых занятий. Соединение QCY T13 с устройствами осуществляется при помощи Bluetooth 5.1, за счет чего обеспечивается совместимость как с различными смартфонами и планшетами, так и с ПК и другим оборудованием. Благодаря емким аккумуляторам в кейсе и в самих наушниках данная модель также отличается высокой автономностью – вплоть до 30 ч. Управление работой осуществляется при помощи непосредственно подключенного устройства или сенсорных кнопок. Зарядка осуществляется при помощи кабеля USB-C. Для поставки наушников используется фирменная упаковка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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