Наушники Logitech Headset H151 Stereo black (981-000590)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Logitech Headset H151 Stereo black (981-000590)
Проводная гарнитура Logitech H151 удобна для проведения конференций в офисе, домашнего просмотра фильмов и уличного прослушивания любимой музыки на смартфоне. Универсальная модель с регулируемым оголовьем удобно обхватывает голову, а мягкие накладки не вызывают неудобств при долгом ношении. Наушники порадуют насыщенным стереозвуком, передающим эффекты с фильмов и игр. Устройство Logitech H151 оснащено удобным поворотным микрофоном. Вы можете подвинуть его ближе ко рту, чтобы заглушить посторонние шумы и улучшить четкость голоса, или повернуть наверх за ненадобностью. Длинный кабель дополнен кнопками для настройки громкости, включения/отключения микрофона. Стандартный разъем jack 3.5 mm совместим с большинством устройств, в том числе Chromebook и Mac.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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