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Наушники Logitech Headset H151 Stereo black (981-000590) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Logitech Headset H151 Stereo black (981-000590)

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Наушники Logitech Headset H151 Stereo black (981-000590) - фото 1
Наушники Logitech Headset H151 Stereo black (981-000590) - фото 2
Наушники Logitech Headset H151 Stereo black (981-000590) - фото 3
Наушники Logitech Headset H151 Stereo black (981-000590) - фото 4
Наушники Logitech Headset H151 Stereo black (981-000590) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники Logitech Headset H151 Stereo black (981-000590) - фото 1
  • Наушники Logitech Headset H151 Stereo black (981-000590) - фото 2
  • Наушники Logitech Headset H151 Stereo black (981-000590) - фото 3
  • Наушники Logitech Headset H151 Stereo black (981-000590) - фото 4
  • Наушники Logitech Headset H151 Stereo black (981-000590) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621797
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
400

Описание товара Наушники Logitech Headset H151 Stereo black (981-000590)

Проводная гарнитура Logitech H151 удобна для проведения конференций в офисе, домашнего просмотра фильмов и уличного прослушивания любимой музыки на смартфоне. Универсальная модель с регулируемым оголовьем удобно обхватывает голову, а мягкие накладки не вызывают неудобств при долгом ношении. Наушники порадуют насыщенным стереозвуком, передающим эффекты с фильмов и игр. Устройство Logitech H151 оснащено удобным поворотным микрофоном. Вы можете подвинуть его ближе ко рту, чтобы заглушить посторонние шумы и улучшить четкость голоса, или повернуть наверх за ненадобностью. Длинный кабель дополнен кнопками для настройки громкости, включения/отключения микрофона. Стандартный разъем jack 3.5 mm совместим с большинством устройств, в том числе Chromebook и Mac.

Отзывы о товаре Наушники Logitech Headset H151 Stereo black (981-000590)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Складная конструкция
нет
Описание
Проводная гарнитура Logitech H151 удобна для проведения конференций в офисе, домашнего просмотра фильмов и уличного прослушивания любимой музыки на смартфоне. Универсальная модель с регулируемым оголовьем удобно обхватывает голову, а мягкие накладки не вызывают неудобств при долгом ношении. Наушники порадуют насыщенным стереозвуком, передающим эффекты с фильмов и игр. Устройство Logitech H151 оснащено удобным поворотным микрофоном. Вы можете подвинуть его ближе ко рту, чтобы заглушить посторонние шумы и улучшить четкость голоса, или повернуть наверх за ненадобностью. Длинный кабель дополнен кнопками для настройки громкости, включения/отключения микрофона. Стандартный разъем jack 3.5 mm совместим с большинством устройств, в том числе Chromebook и Mac.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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