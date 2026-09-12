Телевизор BBK 42LEX-7280/FTS2C Яндекс.ТВ черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
42
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
1080p (Full HD)
Операционная система
YaOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654939
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
IEC75, HDMI, USB
Выходы
коаксильный, для наушников, Cl+
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
1920x1080
Тип экрана
ЖК LED
Комплектация
телевизор, пульт, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
42
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
1080p (Full HD)
Операционная система
YaOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
IEC75, HDMI, USB, коаксильный, для наушников, Cl+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.06х0.8х0.1
Вес, кг.
7.6
Описание товара Телевизор BBK 42LEX-7280/FTS2C Яндекс.ТВ черный
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 42-дюймовому экрану с разрешением 1920x1080 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
IEC75, HDMI, USB
Выходы
коаксильный, для наушников, Cl+
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
1920x1080
Тип экрана
ЖК LED
Комплектация
телевизор, пульт, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
42
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
Развернуть
HD-формат
1080p (Full HD)
Операционная система
YaOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
IEC75, HDMI, USB, коаксильный, для наушников, Cl+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
80
Страна производитель
Китай
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 42-дюймовому экрану с разрешением 1920x1080 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
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Телевизор BBK 42LEX-7280/FTS2C Яндекс.ТВ черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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