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Флешка 32Gb SmartBuy Twist Dual SB032GB3DUOTWK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка 32Gb SmartBuy Twist Dual SB032GB3DUOTWK

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Флешка 32Gb SmartBuy Twist Dual SB032GB3DUOTWK - фото 1
Флешка 32Gb SmartBuy Twist Dual SB032GB3DUOTWK - фото 2
Флешка 32Gb SmartBuy Twist Dual SB032GB3DUOTWK - фото 3
Флешка 32Gb SmartBuy Twist Dual SB032GB3DUOTWK - фото 4
Флешка 32Gb SmartBuy Twist Dual SB032GB3DUOTWK - фото 5
Флешка 32Gb SmartBuy Twist Dual SB032GB3DUOTWK - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 32Gb SmartBuy Twist Dual SB032GB3DUOTWK - фото 1
  • Флешка 32Gb SmartBuy Twist Dual SB032GB3DUOTWK - фото 2
  • Флешка 32Gb SmartBuy Twist Dual SB032GB3DUOTWK - фото 3
  • Флешка 32Gb SmartBuy Twist Dual SB032GB3DUOTWK - фото 4
  • Флешка 32Gb SmartBuy Twist Dual SB032GB3DUOTWK - фото 5
  • Флешка 32Gb SmartBuy Twist Dual SB032GB3DUOTWK - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
780 руб.  890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654526
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка 32Gb SmartBuy Twist Dual SB032GB3DUOTWK

USB Flash SmartBuy Twist Dual представляет собой миниатюрный накопитель данных с размерами корпуса 70x19x11 мм. Устройство предусматривает сразу два интерфейса подключения: USB Type-A и USB Type-C. Они позволят использовать флешку для передачи данных не только с компьютера или ноутбука, но и со смартфона или планшета. Память OTG USB Flash SmartBuy Twist Dual обладает объемом 32 ГБ и обеспечивает быстрый обмен данными со скоростью 50 Мбайт/сек (запись) и 90 Мбайт/сек (чтение). В корпусе имеется отверстие для крепления флешки на брелок при помощи шнурка.

Отзывы о товаре Флешка 32Gb SmartBuy Twist Dual SB032GB3DUOTWK




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
USB Flash SmartBuy Twist Dual представляет собой миниатюрный накопитель данных с размерами корпуса 70x19x11 мм. Устройство предусматривает сразу два интерфейса подключения: USB Type-A и USB Type-C. Они позволят использовать флешку для передачи данных не только с компьютера или ноутбука, но и со смартфона или планшета. Память OTG USB Flash SmartBuy Twist Dual обладает объемом 32 ГБ и обеспечивает быстрый обмен данными со скоростью 50 Мбайт/сек (запись) и 90 Мбайт/сек (чтение). В корпусе имеется отверстие для крепления флешки на брелок при помощи шнурка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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