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Флешка SanDisk Cruzer Blade 64Gb (SDCZ50-064G-B35) USB2.0 черный/красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка SanDisk Cruzer Blade 64Gb (SDCZ50-064G-B35) USB2.0 черный/красный

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Карта памяти Sandisk 64Gb Cruzer Blade (SDCZ50-064G-B35) USB2.0 черный/красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
760 руб.  920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 194131
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
26х13х8
Вес, г.
12

Описание товара Флешка SanDisk Cruzer Blade 64Gb (SDCZ50-064G-B35) USB2.0 черный/красный

Сверхкомпактный и портативный флеш-накопитель. Значительный объем устройства делает его подходящим для обмена данными между портативными и мобильными компьютерами, для хранения большого количества информации. Накопитель соответствует спецификации USB 2.0.

Отзывы о товаре Флешка SanDisk Cruzer Blade 64Gb (SDCZ50-064G-B35) USB2.0 черный/красный




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
Сверхкомпактный и портативный флеш-накопитель. Значительный объем устройства делает его подходящим для обмена данными между портативными и мобильными компьютерами, для хранения большого количества информации. Накопитель соответствует спецификации USB 2.0.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SanDisk Cruzer Blade 64Gb (SDCZ50-064G-B35) USB2.0 черный/красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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