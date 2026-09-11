Клавиатура Acer OKR301 White-Silver ZL.KBDEE.015
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Acer OKR301 White-Silver ZL.KBDEE.015
Представляем вашему вниманию стильную и функциональную клавиатуру Acer, идеально подходящую для использования с персональными компьютерами. Эта полноразмерная клавиатура с удобной ANSI-раскладкой обеспечивает комфортный набор текста благодаря ножничному механизму клавиш, который отличается мягкостью и тихим ходом. Клавиатура Acer оснащена 112 клавишами, включая мультимедийные, что позволяет легко управлять аудио- и видеоконтентом, а также упрощает доступ к часто используемым функциям благодаря наличию клавиши функции (Fn). Беспроводное подключение с радиусом действия до 10 метров обеспечивает удобство использования без необходимости возиться с проводами, а встроенный аккумулятор гарантирует долгую и стабильную работу устройства. Элегантный белый цвет клавиатуры добавит стиля любому рабочему месту, а вес всего 554 грамма делает ее переноску легкой и удобной. Клавиатура Acer сочетает в себе современные технологии и изысканный дизайн, становясь надежным помощником в ежедневных задачах.
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