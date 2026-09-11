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Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Orange купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Orange

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Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Orange - фото 1
Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Orange - фото 2
Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Orange - фото 3
Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Orange - фото 4
Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Orange - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Blackview BV6200 Pro
Цвет
оранжевый, черный
Диагональ экрана, дюйм
6.56
Разрешение экрана
1612x720
Процессор
MediaTek Helio P35
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Orange - фото 1
  • Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Orange - фото 2
  • Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Orange - фото 3
  • Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Orange - фото 4
  • Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Orange - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653921
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Характеристики

Бренд
Blackview
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Руководство пользователяx1 Зарядное устройствоx1 USB-кабельx1
Линейка
Blackview BV6200 Pro
Цвет
оранжевый, черный
Материал корпуса
металл, пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.56
Разрешение экрана
1612x720
Частота обновления, Гц
60
Процессор
MediaTek Helio P35
Частота процессора, МГц
2300
Количество ядер
4
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13 + 0.3 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
1488
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Orange

Тип корпуса классический / Дисплей 6.56" (1612x720), HD, IPS

Отзывы о товаре Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Orange




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Характеристики
Бренд
Blackview
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Руководство пользователяx1 Зарядное устройствоx1 USB-кабельx1
Линейка
Blackview BV6200 Pro
Цвет
оранжевый, черный
Материал корпуса
металл, пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.56
Разрешение экрана
1612x720
Частота обновления, Гц
60
Развернуть
Процессор
MediaTek Helio P35
Частота процессора, МГц
2300
Количество ядер
4
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13 + 0.3 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
1488
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Тип корпуса классический / Дисплей 6.56" (1612x720), HD, IPS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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