Ноутбук 15.6" Digma EVE C5403 silver (DN15CN-4BXW02)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук 15.6" Digma EVE C5403 silver (DN15CN-4BXW02)
Ноутбук Digma - это стильное и функциональное устройство, созданное для комфортной работы и развлечений. С весом всего 1,6 кг, он легко переносится и идеально подходит для активного образа жизни. При диагонали экрана 15,6 дюйма и разрешении 1920x1080, ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение, а матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и точную передачу цветов. В основе производительности лежит надёжный процессор Intel Celeron с двумя ядрами и тактовой частотой 1,1 ГГц. Оперативная память объемом 4 ГБ обеспечивает плавное выполнение повседневных задач, а SSD-диск на 128 ГБ гарантирует высокую скорость загрузки и работы приложений. Благодаря установленной операционной системе Windows 11 Pro, ноутбук предлагает современные функции и интуитивно понятный интерфейс. Серебристый корпус придаёт устройству элегантный внешний вид, делая его подходящим как для работы, так и для учебы или отдыха. С экраном, обновляющимся с частотой 60 Гц, и производителем из Китая, ноутбук Digma сочетает в себе инновации и доступность, предоставляя пользователям отличное соотношение цены и качества.
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