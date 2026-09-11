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Ноутбук 15.6" Digma EVE C5403 silver (DN15CN-4BXW02) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук 15.6" Digma EVE C5403 silver (DN15CN-4BXW02)

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Ноутбук 15.6&quot; Digma EVE C5403 silver (DN15CN-4BXW02) - фото 1
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Ноутбук 15.6&quot; Digma EVE C5403 silver (DN15CN-4BXW02) - фото 3
Ноутбук 15.6&quot; Digma EVE C5403 silver (DN15CN-4BXW02) - фото 4
Ноутбук 15.6&quot; Digma EVE C5403 silver (DN15CN-4BXW02) - фото 5
Ноутбук 15.6&quot; Digma EVE C5403 silver (DN15CN-4BXW02) - фото 6
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Digma EVE
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
4 Гб
Объем SSD
128 Гб
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  • Ноутбук 15.6&quot; Digma EVE C5403 silver (DN15CN-4BXW02) - фото 7
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  • Ноутбук 15.6&quot; Digma EVE C5403 silver (DN15CN-4BXW02) - фото 18
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  • Ноутбук 15.6&quot; Digma EVE C5403 silver (DN15CN-4BXW02) - фото 20
  • Ноутбук 15.6&quot; Digma EVE C5403 silver (DN15CN-4BXW02) - фото 21
  • Ноутбук 15.6&quot; Digma EVE C5403 silver (DN15CN-4BXW02) - фото 22
  • Ноутбук 15.6&quot; Digma EVE C5403 silver (DN15CN-4BXW02) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652934
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma EVE
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Celeron
Модель процессора
N4020
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
4 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
128 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
5000 мА·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х5
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук 15.6" Digma EVE C5403 silver (DN15CN-4BXW02)

Ноутбук Digma - это стильное и функциональное устройство, созданное для комфортной работы и развлечений. С весом всего 1,6 кг, он легко переносится и идеально подходит для активного образа жизни. При диагонали экрана 15,6 дюйма и разрешении 1920x1080, ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение, а матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и точную передачу цветов. В основе производительности лежит надёжный процессор Intel Celeron с двумя ядрами и тактовой частотой 1,1 ГГц. Оперативная память объемом 4 ГБ обеспечивает плавное выполнение повседневных задач, а SSD-диск на 128 ГБ гарантирует высокую скорость загрузки и работы приложений. Благодаря установленной операционной системе Windows 11 Pro, ноутбук предлагает современные функции и интуитивно понятный интерфейс. Серебристый корпус придаёт устройству элегантный внешний вид, делая его подходящим как для работы, так и для учебы или отдыха. С экраном, обновляющимся с частотой 60 Гц, и производителем из Китая, ноутбук Digma сочетает в себе инновации и доступность, предоставляя пользователям отличное соотношение цены и качества.

Отзывы о товаре Ноутбук 15.6" Digma EVE C5403 silver (DN15CN-4BXW02)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma EVE
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Celeron
Модель процессора
N4020
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
4 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
128 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
5000 мА·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Digma - это стильное и функциональное устройство, созданное для комфортной работы и развлечений. С весом всего 1,6 кг, он легко переносится и идеально подходит для активного образа жизни. При диагонали экрана 15,6 дюйма и разрешении 1920x1080, ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение, а матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и точную передачу цветов. В основе производительности лежит надёжный процессор Intel Celeron с двумя ядрами и тактовой частотой 1,1 ГГц. Оперативная память объемом 4 ГБ обеспечивает плавное выполнение повседневных задач, а SSD-диск на 128 ГБ гарантирует высокую скорость загрузки и работы приложений. Благодаря установленной операционной системе Windows 11 Pro, ноутбук предлагает современные функции и интуитивно понятный интерфейс. Серебристый корпус придаёт устройству элегантный внешний вид, делая его подходящим как для работы, так и для учебы или отдыха. С экраном, обновляющимся с частотой 60 Гц, и производителем из Китая, ноутбук Digma сочетает в себе инновации и доступность, предоставляя пользователям отличное соотношение цены и качества.
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Отзывы


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