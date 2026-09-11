Мышь Defender PANDORA белая 52502
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Defender PANDORA белая 52502
Стильная игровая мышь Defender Pandora GM-502 станет оптимальным вариантом для длительной работы или игр за компьютером благодаря эргономичной продуманной форме и наличию подсветки, отключающейся при необходимости. Бесшумные кнопки позволяют избежать лишнего шума при эксплуатации. Приятное и прочное внешнее прорезиненное покрытие и удобное рифлёное колесо для прокрутки помогают в повседневной работе. Встроенный в корпус мышки аккумулятор обеспечивает длительную работу в беспроводном режиме, а его зарядка осуществляется при использовании кабеля, подключаемого к компьютеру. Тефлоновые прочные ножки позволяют мышке активно двигаться по столу или коврику даже при малейшем движении рукой, что повышает удобство работы за компьютером, при игре. Эргономичная форма мышки, которая без проблем управляется детской или взрослой рукой, также делает её использование приятным и комфортным. Три режима работы (на 1200, 2400 или 3200 dpi), настраиваемых с помощью специального ПО, позволяют точно выбрать оптимальный вариант для конкретных целей — работы с документами, дизайна или игры.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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