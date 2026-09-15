Top.Mail.Ru
Johnny Winter - Johnny Winter (Analogue) (4260019714138) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Johnny Winter - Johnny Winter (Analogue) (4260019714138) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Johnny Winter - Johnny Winter (Analogue) (4260019714138) виниловая пластинка - фото 1
Johnny Winter - Johnny Winter (Analogue) (4260019714138) виниловая пластинка - фото 2
Johnny Winter - Johnny Winter (Analogue) (4260019714138) виниловая пластинка - фото 3
Johnny Winter - Johnny Winter (Analogue) (4260019714138) виниловая пластинка - фото 4
Johnny Winter - Johnny Winter (Analogue) (4260019714138) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Johnny Winter
Альбом (сингл)
Johnny Winter
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Johnny Winter - Johnny Winter (Analogue) (4260019714138) виниловая пластинка - фото 1
  • Johnny Winter - Johnny Winter (Analogue) (4260019714138) виниловая пластинка - фото 2
  • Johnny Winter - Johnny Winter (Analogue) (4260019714138) виниловая пластинка - фото 3
  • Johnny Winter - Johnny Winter (Analogue) (4260019714138) виниловая пластинка - фото 4
  • Johnny Winter - Johnny Winter (Analogue) (4260019714138) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652517
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Johnny Winter - Johnny Winter (Analogue) (4260019714138) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[4260019714138]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Johnny Winter
Альбом (сингл)
Johnny Winter
Трек-лист
Im Yours And Im Hers, Be Careful With A Fool, Dallas, Mean Mistreater, Leland Mississippi Blues, Good Morning Little School Girl, When You Got A Good Friend, Ill Drown In My Tears, Back Door Friend
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Johnny Winter - Johnny Winter (Analogue) (4260019714138) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Johnny Winter / Johnny Winter (1LP) - это шанс окунуться в мир мощного и страстного блюза, исполненного гениальным гитаристом Джонни Уинтером. Альбом Johnny Winter - это настоящая классика жанра, которая отличается бескомпромиссностью и энергией исполнения. Здесь вы найдете потрясающие гитарные соло, взрывную энергетику и неповторимый стиль игры Уинтера. В этой виниловой пластинке вас ждут эмоциональные композиции, наполненные драйвом и интенсивностью. Звуки гитары Джонни Уинтера проникнут в вашу душу и заставят ваше сердце биться в ритме блюза. Купить виниловую пластинку Johnny Winter / Johnny Winter (1LP) - это возможность ощутить силу и магию блюза, исполненного одним из его наиболее ярких представителей. Погрузитесь в этот звуковой мир и насладитесь непревзойденным мастерством Джонни Уинтера.

Отзывы о товаре Johnny Winter - Johnny Winter (Analogue) (4260019714138) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[4260019714138]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Johnny Winter
Альбом (сингл)
Johnny Winter
Трек-лист
Im Yours And Im Hers, Be Careful With A Fool, Dallas, Mean Mistreater, Leland Mississippi Blues, Good Morning Little School Girl, When You Got A Good Friend, Ill Drown In My Tears, Back Door Friend
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Johnny Winter / Johnny Winter (1LP) - это шанс окунуться в мир мощного и страстного блюза, исполненного гениальным гитаристом Джонни Уинтером. Альбом Johnny Winter - это настоящая классика жанра, которая отличается бескомпромиссностью и энергией исполнения. Здесь вы найдете потрясающие гитарные соло, взрывную энергетику и неповторимый стиль игры Уинтера. В этой виниловой пластинке вас ждут эмоциональные композиции, наполненные драйвом и интенсивностью. Звуки гитары Джонни Уинтера проникнут в вашу душу и заставят ваше сердце биться в ритме блюза. Купить виниловую пластинку Johnny Winter / Johnny Winter (1LP) - это возможность ощутить силу и магию блюза, исполненного одним из его наиболее ярких представителей. Погрузитесь в этот звуковой мир и насладитесь непревзойденным мастерством Джонни Уинтера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Johnny Winter - Johnny Winter (Analogue) (4260019714138) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...