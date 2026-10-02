0810098501309, UFO, Lights Out виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 0810098501309, UFO, Lights Out виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку UFO / Lights Out (3LP) - это отличная возможность окунуться в золотую эпоху хард-рока и насладиться музыкой одной из самых влиятельных рок-групп - UFO. Альбом Lights Out является настоящим шедевром, считается одним из важнейших записей в истории хард-рока. Здесь вы найдете классические треки, полные энергии, мелодикой и неподдельного рок-н-ролла. Приобретая виниловую пластинку UFO / Lights Out (3LP), вы добавляете в свою коллекцию не только великолепное исполнение и музыкальное мастерство группы UFO, но и истинное произведение искусства. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку UFO / Lights Out (3LP) и погрузиться в мир культового хард-рока, который никогда не перестает впечатлять своей силой и энергией.
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