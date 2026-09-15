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Patti Smith - Horses (Analogue) (4260019712721) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Patti Smith - Horses (Analogue) (4260019712721) виниловая пластинка

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Patti Smith - Horses (Analogue) (4260019712721) виниловая пластинка - фото 1
Patti Smith - Horses (Analogue) (4260019712721) виниловая пластинка - фото 2
Patti Smith - Horses (Analogue) (4260019712721) виниловая пластинка - фото 3
Patti Smith - Horses (Analogue) (4260019712721) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Patti Smith
Альбом (сингл)
HORSES
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Patti Smith - Horses (Analogue) (4260019712721) виниловая пластинка - фото 1
  • Patti Smith - Horses (Analogue) (4260019712721) виниловая пластинка - фото 2
  • Patti Smith - Horses (Analogue) (4260019712721) виниловая пластинка - фото 3
  • Patti Smith - Horses (Analogue) (4260019712721) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652479
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Patti Smith - Horses (Analogue) (4260019712721) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Arista
Barcode
[4260019712721]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Patti Smith
Альбом (сингл)
HORSES
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Gloria:, In Excelsis Deo, Gloria (version), Redondo Beach, Birdland, Free Money, Kimberly, Break It Up, Land:, Horses, Land, Of A Thousand Dances, La Mer (De), Elegie
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Patti Smith - Horses (Analogue) (4260019712721) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Gloria:, In Excelsis Deo, Gloria (version), Redondo Beach, Birdland, Free Money, Kimberly, Break It Up, Land:, Horses, Land, Of A Thousand Dances, La Mer (De), Elegie



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Patti Smith - Horses (Analogue) (4260019712721) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Arista
Barcode
[4260019712721]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Patti Smith
Альбом (сингл)
HORSES
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Gloria:, In Excelsis Deo, Gloria (version), Redondo Beach, Birdland, Free Money, Kimberly, Break It Up, Land:, Horses, Land, Of A Thousand Dances, La Mer (De), Elegie
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Gloria:, In Excelsis Deo, Gloria (version), Redondo Beach, Birdland, Free Money, Kimberly, Break It Up, Land:, Horses, Land, Of A Thousand Dances, La Mer (De), Elegie


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Patti Smith - Horses (Analogue) (4260019712721) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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