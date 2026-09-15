Santana - Amigos (Analogue) (4260019714404) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Santana - Amigos (Analogue) (4260019714404) виниловая пластинка
Amigos - седьмой студийный альбом группы Santana, выпущенный в 1976 году. В него вошел американский хит-сингл Let It Shine. Сам диск стал первым альбомом группы, попавшим в первую десятку чартов Billboard со времен релиза Caravanserai в 1972 году (в итоге он достиг статуса золотой пластинки). В Европе песня Europa была выпущена в качестве сингла и стала хитом первой десятки в нескольких странах. К группе присоединился новый вокалист Грег Уокер. Это был последний альбом Santana, в котором участвовал оригинальный басист Дэвид Браун. Этот альбом был смикширован и выпущен в стерео и квадрофоническом формате.. Santana - американская рок-группа. Основана в конце 1960-х годов в Сан-Франциско Карлосом Сантаной. Он лид-гитарист и лидер группы. Santana является основополагающим представителем стиля латин-рок, главным образом из-за комбинации латинской перкуссии (конг, цимбалов и т.д.) с характерным пронзительным звуком лид-гитары Карлоса Сантаны. Группа начинала как психоделическая и в этом качестве пользовалась большим успехом в конце 1960-х - начале 1970-х годов, став тогда последним успешным исполнителем, вышедшим из сан-францисской психоделической сцены. В начале 1970-х годов, по мере ухода из неё участников-основателей, стиль группы сменился на более задумчивый и джазовый. Имя Santana осталось под полным контролем Карлоса Сантаны, под его руководством и при сменяющемся составе группа следующие 25 лет наслаждалась стабильным коммерческим успехом. В середине 1990-х годов популярность записей группы упала, но её концерты по всему миру по-прежнему собирали большие аудитории.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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