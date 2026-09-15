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Max Roach - The Legendary Hasaan (Analogue) (4260019715784) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Max Roach - The Legendary Hasaan (Analogue) (4260019715784) виниловая пластинка

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Max Roach - The Legendary Hasaan (Analogue) (4260019715784) виниловая пластинка - фото 1
Max Roach - The Legendary Hasaan (Analogue) (4260019715784) виниловая пластинка - фото 2
Max Roach - The Legendary Hasaan (Analogue) (4260019715784) виниловая пластинка - фото 3
Max Roach - The Legendary Hasaan (Analogue) (4260019715784) виниловая пластинка - фото 4
Max Roach - The Legendary Hasaan (Analogue) (4260019715784) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Max Roach
Альбом (сингл)
The Max Roach Trio Featuring The Legendary Hasaan
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Max Roach - The Legendary Hasaan (Analogue) (4260019715784) виниловая пластинка - фото 1
  • Max Roach - The Legendary Hasaan (Analogue) (4260019715784) виниловая пластинка - фото 2
  • Max Roach - The Legendary Hasaan (Analogue) (4260019715784) виниловая пластинка - фото 3
  • Max Roach - The Legendary Hasaan (Analogue) (4260019715784) виниловая пластинка - фото 4
  • Max Roach - The Legendary Hasaan (Analogue) (4260019715784) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652424
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Max Roach - The Legendary Hasaan (Analogue) (4260019715784) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[4260019715784]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Max Roach
Альбом (сингл)
The Max Roach Trio Featuring The Legendary Hasaan
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Three-Four Vs. Six-Eight Four-Four Ways, Off My Back Jack, Hope So Elmo, Almost Like Me, Din-Ka Street, Pay Not Play Not, To Inscribe
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Max Roach - The Legendary Hasaan (Analogue) (4260019715784) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Three-Four Vs. Six-Eight Four-Four Ways, Off My Back Jack, Hope So Elmo, Almost Like Me, Din-Ka Street, Pay Not Play Not, To Inscribe



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Max Roach - The Legendary Hasaan (Analogue) (4260019715784) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[4260019715784]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Max Roach
Альбом (сингл)
The Max Roach Trio Featuring The Legendary Hasaan
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Three-Four Vs. Six-Eight Four-Four Ways, Off My Back Jack, Hope So Elmo, Almost Like Me, Din-Ka Street, Pay Not Play Not, To Inscribe
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Three-Four Vs. Six-Eight Four-Four Ways, Off My Back Jack, Hope So Elmo, Almost Like Me, Din-Ka Street, Pay Not Play Not, To Inscribe


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Max Roach - The Legendary Hasaan (Analogue) (4260019715784) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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