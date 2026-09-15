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Nils Okland & Sigbjorn Apeland - Glimmer (0602455731753) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nils Okland & Sigbjorn Apeland - Glimmer (0602455731753) виниловая пластинка

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Nils Okland &amp; Sigbjorn Apeland - Glimmer (0602455731753) виниловая пластинка - фото 1
Nils Okland &amp; Sigbjorn Apeland - Glimmer (0602455731753) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nils Okland, Sigbjorn Apeland
Альбом (сингл)
Glimmer
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nils Okland &amp; Sigbjorn Apeland - Glimmer (0602455731753) виниловая пластинка - фото 1
  • Nils Okland &amp; Sigbjorn Apeland - Glimmer (0602455731753) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652392
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nils Okland & Sigbjorn Apeland - Glimmer (0602455731753) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602455731753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nils Okland, Sigbjorn Apeland
Альбом (сингл)
Glimmer
Жанр
Jazz
Трек-лист
Skynd Deg, Skynd Deg, Gr?t Ikke S?te Pike, Valev?g, Min Immanuel, Glimmer, Hvor Er Det Godt ? Lande, O, Venner, Se Solens Skj?nne Lys Og Prakt, Reven Sete P? Setet, Myr, Malurt, Dempar, Rullestadjuvet, Min Immanuel (Var.), Nu Solen G?r Ned
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nils Okland & Sigbjorn Apeland - Glimmer (0602455731753) виниловая пластинка

Скрипач Нильс Окланд и клавишник Сигбьёрн Апеланд, музыкальные партнеры на протяжении тридцати лет, уже давно исследуют взаимодействие норвежской традиционной музыки и импровизации. Glimmer, исключительно красивый и трогательный альбом, берет за отправную точку народную музыку региона Хаугаландет в Западной Норвегии. Основу репертуара здесь составляет коллекция произведений местных певцов Апеланда, которые помогли сохранить традиции, наряду с оригинальными композициями. Последние варьируются от произведений, написанных для фильма о Ларсе Хертевиге, великом норвежском художнике-пейзажисте XIX века, до музыки, вдохновленной композитором-модернистом Фартейном Валеном. Повсюду сочетание хардангерской скрипки Окланда и фисгармонии Апеланда удивительно впечатляет.

Отзывы о товаре Nils Okland & Sigbjorn Apeland - Glimmer (0602455731753) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602455731753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nils Okland, Sigbjorn Apeland
Альбом (сингл)
Glimmer
Жанр
Jazz
Трек-лист
Skynd Deg, Skynd Deg, Gr?t Ikke S?te Pike, Valev?g, Min Immanuel, Glimmer, Hvor Er Det Godt ? Lande, O, Venner, Se Solens Skj?nne Lys Og Prakt, Reven Sete P? Setet, Myr, Malurt, Dempar, Rullestadjuvet, Min Immanuel (Var.), Nu Solen G?r Ned
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Скрипач Нильс Окланд и клавишник Сигбьёрн Апеланд, музыкальные партнеры на протяжении тридцати лет, уже давно исследуют взаимодействие норвежской традиционной музыки и импровизации. Glimmer, исключительно красивый и трогательный альбом, берет за отправную точку народную музыку региона Хаугаландет в Западной Норвегии. Основу репертуара здесь составляет коллекция произведений местных певцов Апеланда, которые помогли сохранить традиции, наряду с оригинальными композициями. Последние варьируются от произведений, написанных для фильма о Ларсе Хертевиге, великом норвежском художнике-пейзажисте XIX века, до музыки, вдохновленной композитором-модернистом Фартейном Валеном. Повсюду сочетание хардангерской скрипки Окланда и фисгармонии Апеланда удивительно впечатляет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nils Okland & Sigbjorn Apeland - Glimmer (0602455731753) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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