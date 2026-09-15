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Milt Jackson - Ballads & Blues (Analogue) (4260019715777) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Milt Jackson - Ballads & Blues (Analogue) (4260019715777) виниловая пластинка

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Milt Jackson - Ballads &amp; Blues (Analogue) (4260019715777) виниловая пластинка - фото 1
Milt Jackson - Ballads &amp; Blues (Analogue) (4260019715777) виниловая пластинка - фото 2
Milt Jackson - Ballads &amp; Blues (Analogue) (4260019715777) виниловая пластинка - фото 3
Milt Jackson - Ballads &amp; Blues (Analogue) (4260019715777) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Milt Jackson
Альбом (сингл)
Ballads & Blues
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Milt Jackson - Ballads &amp; Blues (Analogue) (4260019715777) виниловая пластинка - фото 1
  • Milt Jackson - Ballads &amp; Blues (Analogue) (4260019715777) виниловая пластинка - фото 2
  • Milt Jackson - Ballads &amp; Blues (Analogue) (4260019715777) виниловая пластинка - фото 3
  • Milt Jackson - Ballads &amp; Blues (Analogue) (4260019715777) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652302
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Milt Jackson - Ballads & Blues (Analogue) (4260019715777) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715777]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Milt Jackson
Альбом (сингл)
Ballads & Blues
Трек-лист
So In Love, These Foolish Things, Solitude, The Song Is Ended, They Didnt Believe Me, How High The Moon, Gerrys Blues, Hello, Bright Blues
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Milt Jackson - Ballads & Blues (Analogue) (4260019715777) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Melvin Jackson / Funky Skull (1LP) - это отличный способ добавить в свою музыкальную коллекцию долю фанка и уникального звучания. Альбом Funky Skull от Melvin Jackson представлен в формате винила, чтобы вы могли наслаждаться этим зажигательным и грувовым произведением. Funky Skull - это замечательная смесь фанка, соула и джаза от одного из выдающихся музыкантов своего времени, Melvin Jackson. Каждая композиция в этом альбоме наполнена энергией, ритмом и уникальной атмосферой, которая заставляет вас подвигаться в такт музыке. От грувовых басовых линий до зажигательных ритмов и виртуозных соло на саксофоне, Funky Skull подарит вам незабываемый музыкальный опыт, который заставит вас погрузиться в атмосферу фанковой вечеринки. Этот альбом станет неотъемлемой частью вашей коллекции и прекрасным способом насладиться качественной и увлекательной музыкой. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Melvin Jackson / Funky Skull (1LP) и погрузиться в мир фанка и грува. Он станет отличным приобретением для всех любителей этого стиля и позволит вам насладиться атмосферой и неповторимым звучанием этого музыкального шедевра.

Отзывы о товаре Milt Jackson - Ballads & Blues (Analogue) (4260019715777) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715777]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Milt Jackson
Альбом (сингл)
Ballads & Blues
Трек-лист
So In Love, These Foolish Things, Solitude, The Song Is Ended, They Didnt Believe Me, How High The Moon, Gerrys Blues, Hello, Bright Blues
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Melvin Jackson / Funky Skull (1LP) - это отличный способ добавить в свою музыкальную коллекцию долю фанка и уникального звучания. Альбом Funky Skull от Melvin Jackson представлен в формате винила, чтобы вы могли наслаждаться этим зажигательным и грувовым произведением. Funky Skull - это замечательная смесь фанка, соула и джаза от одного из выдающихся музыкантов своего времени, Melvin Jackson. Каждая композиция в этом альбоме наполнена энергией, ритмом и уникальной атмосферой, которая заставляет вас подвигаться в такт музыке. От грувовых басовых линий до зажигательных ритмов и виртуозных соло на саксофоне, Funky Skull подарит вам незабываемый музыкальный опыт, который заставит вас погрузиться в атмосферу фанковой вечеринки. Этот альбом станет неотъемлемой частью вашей коллекции и прекрасным способом насладиться качественной и увлекательной музыкой. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Melvin Jackson / Funky Skull (1LP) и погрузиться в мир фанка и грува. Он станет отличным приобретением для всех любителей этого стиля и позволит вам насладиться атмосферой и неповторимым звучанием этого музыкального шедевра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Milt Jackson - Ballads & Blues (Analogue) (4260019715777) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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