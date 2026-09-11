4065629639815, Epica, The Phantom Agony виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652218
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 4065629639815, Epica, The Phantom Agony виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Adyta The Neverending Embrace, Sensorium, Cry For The Moon The Embrace That Smothers - Part IV, Feint, Illusive Consensus, Facade of Reality (The Embrace That Smothers Part V), Run For A Fall, Seif Al Din (The Embrace That Smothers Part VI), Impasse Of Thoughts, Between Hope And Despair, Nevermore, Veniality, Triumph Of Defeat, Feint (Piano Version)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Adyta The Neverending Embrace, Sensorium, Cry For The Moon The Embrace That Smothers - Part IV, Feint, Illusive Consensus, Facade of Reality (The Embrace That Smothers Part V), Run For A Fall, Seif Al Din (The Embrace That Smothers Part VI), Impasse Of Thoughts, Between Hope And Despair, Nevermore, Veniality, Triumph Of Defeat, Feint (Piano Version)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
4065629639815, Epica, The Phantom Agony виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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