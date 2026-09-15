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Wind & Fire Earth - Spirit (Analogue) (4260019715302) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Wind & Fire Earth - Spirit (Analogue) (4260019715302) виниловая пластинка

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Wind &amp; Fire Earth - Spirit (Analogue) (4260019715302) виниловая пластинка - фото 1
Wind &amp; Fire Earth - Spirit (Analogue) (4260019715302) виниловая пластинка - фото 2
Wind &amp; Fire Earth - Spirit (Analogue) (4260019715302) виниловая пластинка - фото 3
Wind &amp; Fire Earth - Spirit (Analogue) (4260019715302) виниловая пластинка - фото 4
Wind &amp; Fire Earth - Spirit (Analogue) (4260019715302) виниловая пластинка - фото 5
Wind &amp; Fire Earth - Spirit (Analogue) (4260019715302) виниловая пластинка - фото 6
Wind &amp; Fire Earth - Spirit (Analogue) (4260019715302) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Earth, Wind And Fire
Альбом (сингл)
SPIRIT
Жанр
Jazz, Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wind &amp; Fire Earth - Spirit (Analogue) (4260019715302) виниловая пластинка - фото 1
  • Wind &amp; Fire Earth - Spirit (Analogue) (4260019715302) виниловая пластинка - фото 2
  • Wind &amp; Fire Earth - Spirit (Analogue) (4260019715302) виниловая пластинка - фото 3
  • Wind &amp; Fire Earth - Spirit (Analogue) (4260019715302) виниловая пластинка - фото 4
  • Wind &amp; Fire Earth - Spirit (Analogue) (4260019715302) виниловая пластинка - фото 5
  • Wind &amp; Fire Earth - Spirit (Analogue) (4260019715302) виниловая пластинка - фото 6
  • Wind &amp; Fire Earth - Spirit (Analogue) (4260019715302) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652206
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Wind & Fire Earth - Spirit (Analogue) (4260019715302) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715302]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Earth, Wind And Fire
Альбом (сингл)
SPIRIT
Жанр
Jazz, Soul, R&B
Трек-лист
Getaway, On Your Face, Imagination, Spirit, Saturday Nite, Earth, Wind & Fire, Departure, Biyo, Burnin Bush
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wind & Fire Earth - Spirit (Analogue) (4260019715302) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Getaway, On Your Face, Imagination, Spirit, Saturday Nite, Earth, Wind &amp;amp;amp;amp;amp; Fire, Departure, Biyo, Burnin Bush

Отзывы о товаре Wind & Fire Earth - Spirit (Analogue) (4260019715302) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715302]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Earth, Wind And Fire
Альбом (сингл)
SPIRIT
Жанр
Jazz, Soul, R&B
Трек-лист
Getaway, On Your Face, Imagination, Spirit, Saturday Nite, Earth, Wind & Fire, Departure, Biyo, Burnin Bush
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Getaway, On Your Face, Imagination, Spirit, Saturday Nite, Earth, Wind &amp;amp;amp;amp;amp; Fire, Departure, Biyo, Burnin Bush
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wind & Fire Earth - Spirit (Analogue) (4260019715302) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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