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0196588378119, Depeche Mode, Ghosts Again Remixes (V12) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0196588378119, Depeche Mode, Ghosts Again Remixes (V12) виниловая пластинка

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0196588378119, Depeche Mode, Ghosts Again Remixes (V12) виниловая пластинка - фото 1
0196588378119, Depeche Mode, Ghosts Again Remixes (V12) виниловая пластинка - фото 2
0196588378119, Depeche Mode, Ghosts Again Remixes (V12) виниловая пластинка - фото 3
0196588378119, Depeche Mode, Ghosts Again Remixes (V12) виниловая пластинка - фото 4
0196588378119, Depeche Mode, Ghosts Again Remixes (V12) виниловая пластинка - фото 5
0196588378119, Depeche Mode, Ghosts Again Remixes (V12) виниловая пластинка - фото 6
0196588378119, Depeche Mode, Ghosts Again Remixes (V12) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Ghosts Again Remixes
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0196588378119, Depeche Mode, Ghosts Again Remixes (V12) виниловая пластинка - фото 1
  • 0196588378119, Depeche Mode, Ghosts Again Remixes (V12) виниловая пластинка - фото 2
  • 0196588378119, Depeche Mode, Ghosts Again Remixes (V12) виниловая пластинка - фото 3
  • 0196588378119, Depeche Mode, Ghosts Again Remixes (V12) виниловая пластинка - фото 4
  • 0196588378119, Depeche Mode, Ghosts Again Remixes (V12) виниловая пластинка - фото 5
  • 0196588378119, Depeche Mode, Ghosts Again Remixes (V12) виниловая пластинка - фото 6
  • 0196588378119, Depeche Mode, Ghosts Again Remixes (V12) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652188
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0196588378119, Depeche Mode, Ghosts Again Remixes (V12) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588378119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Ghosts Again Remixes
Трек-лист
Ghosts Again (Massano Remix), Ghosts Again (Chris Liebing Vs Luke Slater Remix)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0196588378119, Depeche Mode, Ghosts Again Remixes (V12) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Depeche Mode / Ghosts Again Remixes (1LP) - это шанс погрузиться в мир непревзойденного звучания и музыкальных экспериментов группы Depeche Mode. Ghosts Again Remixes - это альбом, который представляет собой уникальную коллекцию ремиксов на песни группы Depeche Mode. Каждый трек на этой пластинке отличается своей оригинальностью и новыми звуковыми решениями, которые делают эти композиции еще более привлекательными и увлекательными. Купите виниловую пластинку Depeche Mode / Ghosts Again Remixes (1LP) и откройте для себя уникальный мир творчества этой легендарной группы. Позвольте музыке проникнуть в вашу душу и захватить вас своей энергией и глубиной выражения. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Depeche Mode / Ghosts Again Remixes (1LP) и насладиться этим шедевром музыкального искусства. Представьте себе, как звуки винила наполняют вашу комнату и переносят вас в мистический и эмоциональный мир музыки Depeche Mode. Трек-лист:



Теги товара: Depeche Mode, New Wave, Limited Edition

Отзывы о товаре 0196588378119, Depeche Mode, Ghosts Again Remixes (V12) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588378119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Ghosts Again Remixes
Трек-лист
Ghosts Again (Massano Remix), Ghosts Again (Chris Liebing Vs Luke Slater Remix)
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Depeche Mode / Ghosts Again Remixes (1LP) - это шанс погрузиться в мир непревзойденного звучания и музыкальных экспериментов группы Depeche Mode. Ghosts Again Remixes - это альбом, который представляет собой уникальную коллекцию ремиксов на песни группы Depeche Mode. Каждый трек на этой пластинке отличается своей оригинальностью и новыми звуковыми решениями, которые делают эти композиции еще более привлекательными и увлекательными. Купите виниловую пластинку Depeche Mode / Ghosts Again Remixes (1LP) и откройте для себя уникальный мир творчества этой легендарной группы. Позвольте музыке проникнуть в вашу душу и захватить вас своей энергией и глубиной выражения. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Depeche Mode / Ghosts Again Remixes (1LP) и насладиться этим шедевром музыкального искусства. Представьте себе, как звуки винила наполняют вашу комнату и переносят вас в мистический и эмоциональный мир музыки Depeche Mode. Трек-лист:


Теги товара: Depeche Mode, New Wave, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0196588378119, Depeche Mode, Ghosts Again Remixes (V12) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3440 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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