Описание товара Art Blakey - Ugetsu (0888072370210) виниловая пластинка

Ugetsu: Art Blakeys Jazz Messengers at Birdland — концертный джазовый альбом Арта Блейки и Jazz Messengers, выпущенный на Riverside Records в октябре 1963 года. Переиздание на виниле.. Записанный вживую в Birdland в Нью-Йорке в июне 1963 года для Riverside, Ugetsu включает трубача Фредди Хаббарда, тенор-саксофониста Уэйна Шортера, тромбониста Кертиса Фуллера, пианиста Сидара Уолтона и басиста Реджи Уоркмана - команду, которую называют «один из трех или четырех лучших составов, которые когда-либо возглавлял Блейки», — говорит Нил Тессер, написавший новые аннотации к переизданию. Диск завершается четырьмя бонус-треками, включая ранее не издававшийся кавер на классическую боп-версию Джорджа Ширинга 1949 года Conception. Есть что-то особенное в концертах Арта Блейки и его группы, и этот альбом, конечно, не исключение, - говорит Филлипс. «Отчасти это потому, что это была естественная среда, в которой эти ребята работали ночь за ночью в клубах. Есть определенные вещи, которые могут произойти при записи живого джаза, но не всегда происходят в более искусственной среде студии звукозаписи.. Тессер отмечает, что эта запись знаменует собой первое появление знаковых мелодий, которые останутся в репертуаре Messengers еще долгое время после того, как их композиторы покинули группу, в том числе «One By One» и «On The Ginza» Шортера, «Time Off» Фуллера и заглавный трек Уолтона. «Блейки почти никогда не исполнял расширенное соло на барабанах с Messengers», — говорит Тессер. «В этом ему не было необходимости. Он отпечатывал каждое выступление, каждую фразу, практически каждую ноту своих музыкантов с безошибочным суждением и смелым размахом своих цветов и акцентов».