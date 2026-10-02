Uriah Heep - Look At Yourself (coloured) (4050538679243) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
Look At Yourself
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651797
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538679243]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
Look At Yourself
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Look at Yourself, I Wanna Be Free, July Morning, Tears in My Eyes, Shadows of Grief, What Should Be Done, Love Machine
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Вес, г.
5
Описание товара Uriah Heep - Look At Yourself (coloured) (4050538679243) виниловая пластинка
Причина уценки: несущественные потертости на упаковке;
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация:
- Исполнитель: Uriah Heep
- Жанр: Hard Rock; Rock
- Тип издания: альбом
- Год выпуска: 2015
- Издатель: BMG; Sanctuary
- Формат носителя: LP
- Количество дисков: 1
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538679243]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
Look At Yourself
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Look at Yourself, I Wanna Be Free, July Morning, Tears in My Eyes, Shadows of Grief, What Should Be Done, Love Machine
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Причина уценки: несущественные потертости на упаковке;
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация:
- Исполнитель: Uriah Heep
- Жанр: Hard Rock; Rock
- Тип издания: альбом
- Год выпуска: 2015
- Издатель: BMG; Sanctuary
- Формат носителя: LP
- Количество дисков: 1
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Uriah Heep - Look At Yourself (coloured) (4050538679243) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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