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Саундбар Samsung HW-C450 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Саундбар Samsung HW-C450

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
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  • Саундбар Samsung HW-C450/RU - фото 24
  • Саундбар Samsung HW-C450/RU - фото 25
  • Саундбар Samsung HW-C450/RU - фото 26
  • Саундбар Samsung HW-C450/RU - фото 27
  • Саундбар Samsung HW-C450/RU - фото 28
  • Саундбар Samsung HW-C450/RU - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651377
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.2х0.2
Вес, кг.
7.5

Описание товара Саундбар Samsung HW-C450

Новый уровень ощущений от звука с акцентом на мощный бас. Формат DTS Virtual:X, благодаря специальным технологиями обработки звука, позволяет создать объемное звуковое поле, формирующее ощущение окружения со всех сторон и даже сверху.

Отзывы о товаре Саундбар Samsung HW-C450




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Описание
Новый уровень ощущений от звука с акцентом на мощный бас. Формат DTS Virtual:X, благодаря специальным технологиями обработки звука, позволяет создать объемное звуковое поле, формирующее ощущение окружения со всех сторон и даже сверху.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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