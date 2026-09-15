Саундбар Creative Sound Blaster Katana SE
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Характеристики
Описание товара Саундбар Creative Sound Blaster Katana SE
Звуковая панель это шаг вперед по сравнению со встроенными динамиками настольного компьютера или телевизора: он обеспечивает захватывающее пространственное звучание благодаря непревзойденной конструкции с двумя усилителями и четырьмя драйверами, технологии Super X-Fi и виртуальному объемному звучанию 5.1, разработанному для максимального удовольствия от просмотра фильмов и игр. Sound Blaster Katana SE универсален благодаря множеству портов и вариантов подключения, включая USB-аудио, HDMI ARC, Bluetooth 5.0 для беспроводной потоковой передачи звука, оптический вход, SXFI-выход, разъем для наушников и порта AUX-in 3,5 мм для аналогового звука. Саундбар также имеет возможность настенного монтажа, поэтому его можно установить на стене под телевизором.
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