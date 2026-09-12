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Характеристики
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
2
Цвет
черный
Тип акустической системы
3.1.1
Общая выходная мощность, Вт
400
Наличие сабвуфера
Да
Поддержка Dolby Atmos
Да
Bluetooth
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679112
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Описание товара Саундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный
Саундбар LG S70TY с центрально-направленным каналом звука создает реалистичное звучание с четкостью голосов и передачей звука без запинок и задержек, чтобы вы смогли оказаться в эпицентре транслируемых на экране телевизора событий. Поддержка трехуровневого звука обеспечивает создание объемного звучания, который накрывает зрителей звуковым куполом с более насыщенным звуком.
Саундбар LG S70TY выдает 400 Вт мощности и поддерживает 3.1.1-канальное объемное звучание с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X для всеохватывающего звучания по всей площади комнаты. Для глубокого звука, который резонирует во всем пространстве, предусмотрено преобразование базового 2-канального звука в многоканальный. За счет поддержки AI Sound Pro акустическая система сможет регулировать настройки под транслируемый на экране телевизора контент. Благодаря поддержке VRR/ALLM обеспечивается синхронизация звука с каждым кадром, что позволит проходить игры без задержек ввода и разрывов.
Саундбар LG S70TY с центрально-направленным каналом звука создает реалистичное звучание с четкостью голосов и передачей звука без запинок и задержек, чтобы вы смогли оказаться в эпицентре транслируемых на экране телевизора событий. Поддержка трехуровневого звука обеспечивает создание объемного звучания, который накрывает зрителей звуковым куполом с более насыщенным звуком.
Саундбар LG S70TY выдает 400 Вт мощности и поддерживает 3.1.1-канальное объемное звучание с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X для всеохватывающего звучания по всей площади комнаты. Для глубокого звука, который резонирует во всем пространстве, предусмотрено преобразование базового 2-канального звука в многоканальный. За счет поддержки AI Sound Pro акустическая система сможет регулировать настройки под транслируемый на экране телевизора контент. Благодаря поддержке VRR/ALLM обеспечивается синхронизация звука с каждым кадром, что позволит проходить игры без задержек ввода и разрывов.
Саундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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