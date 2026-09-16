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Саундбар TCL Q75H 5.1.2 620Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Саундбар TCL Q75H 5.1.2 620Вт черный

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Саундбар TCL Q75H 5.1.2 620Вт черный - фото 5
Саундбар TCL Q75H 5.1.2 620Вт черный - фото 6
Саундбар TCL Q75H 5.1.2 620Вт черный - фото 7
Саундбар TCL Q75H 5.1.2 620Вт черный - фото 8
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Саундбар TCL Q75H 5.1.2 620Вт черный - фото 10
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Саундбар TCL Q75H 5.1.2 620Вт черный - фото 15
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Саундбар TCL Q75H 5.1.2 620Вт черный - фото 28
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Саундбар TCL Q75H 5.1.2 620Вт черный - фото 31
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
2
Тип акустической системы
активная
Bluetooth
да
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  • Саундбар TCL Q75H 5.1.2 620Вт черный - фото 39
  • Саундбар TCL Q75H 5.1.2 620Вт черный - фото 40
  • Саундбар TCL Q75H 5.1.2 620Вт черный - фото 41
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 300 руб. 
Начислим 613 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 703129
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Саундбар TCL Q75H 5.1.2 620Вт черный
38 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Саундбары
Мощность
620 Вт
Особенности
возможность управления со смартфона
Стандарт
5.1.2
Суммарная мощность
620
Количество колонок в комплекте
2
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
голосовой режим, игровой режим, спортивный режим
Тип акустической системы
активная
Bluetooth
да
Интерфейсы
HDMI, USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.12х0.07
Вес, кг.
5.62

Описание товара Саундбар TCL Q75H 5.1.2 620Вт черный

Саундбар TCL Q75H — это аудиоустройство, предназначенное для улучшения звука телевизоров и других мультимедийных устройств.

Отзывы о товаре Саундбар TCL Q75H 5.1.2 620Вт черный




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Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Саундбары
Мощность
620 Вт
Особенности
возможность управления со смартфона
Стандарт
5.1.2
Суммарная мощность
620
Количество колонок в комплекте
2
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
голосовой режим, игровой режим, спортивный режим
Тип акустической системы
активная
Bluetooth
да
Развернуть
Интерфейсы
HDMI, USB
Страна производитель
Китай
Описание
Саундбар TCL Q75H — это аудиоустройство, предназначенное для улучшения звука телевизоров и других мультимедийных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Саундбар TCL Q75H 5.1.2 620Вт черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 38300 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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