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Саундбар Creative SXFI CARRIER купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Саундбар Creative SXFI CARRIER

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Саундбар Creative SXFI CARRIER - фото 3
Саундбар Creative SXFI CARRIER - фото 4
Саундбар Creative SXFI CARRIER - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
  • Саундбар Creative SXFI CARRIER - фото 1
  • Саундбар Creative SXFI CARRIER - фото 2
  • Саундбар Creative SXFI CARRIER - фото 3
  • Саундбар Creative SXFI CARRIER - фото 4
  • Саундбар Creative SXFI CARRIER - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
48 020 руб.  109 890 руб. 
Начислим 769 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611960
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Саундбар Creative SXFI CARRIER
48 020 руб. -56%
109 890 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.35х0.2
Вес, кг.
22.4

Описание товара Саундбар Creative SXFI CARRIER

Саундбар Creative SXFI CARRIER отличается рекорднокомпактным размером для технологии Dolby Atmos и обладает встроенной SuperX-Fi Headphone Holography, благодаря которой наушники звучат, как домашнийкинотеатр с многоканальной акустической системой. SXFI CARRIER перенял свойствачуда инженерной мысли отмеченного наградамиустройства Sonic Carrier, который эксперты прозвали саундбаром богов.

Отзывы о товаре Саундбар Creative SXFI CARRIER

Источник: Яндекс Маркет
15.02.2023
Семён

Достоинства:
Сама система и ее размеры

Недостатки:
их нет

Комментарий:
Creative SXFI Carrier действительно впечатляет, сочетает в себе объемный звук Dolby Atmos с уникальным виртуальным звуком собственного производства Creative Super X-FI. Очень компактный размер для таких технологий, порадовал. Звук живой и четкий, даже на большой громкости речь остается понятной. Глубину звука смело можно сравнить со звуком в кинотеатре. Соединение с телевизором через HDMI не вызвало проблем. Теперь у меня полноценный кинотеатр дома. Очень доволен



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Описание
Саундбар Creative SXFI CARRIER отличается рекорднокомпактным размером для технологии Dolby Atmos и обладает встроенной SuperX-Fi Headphone Holography, благодаря которой наушники звучат, как домашнийкинотеатр с многоканальной акустической системой. SXFI CARRIER перенял свойствачуда инженерной мысли отмеченного наградамиустройства Sonic Carrier, который эксперты прозвали саундбаром богов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2023
Семён

Достоинства:
Сама система и ее размеры

Недостатки:
их нет

Комментарий:
Creative SXFI Carrier действительно впечатляет, сочетает в себе объемный звук Dolby Atmos с уникальным виртуальным звуком собственного производства Creative Super X-FI. Очень компактный размер для таких технологий, порадовал. Звук живой и четкий, даже на большой громкости речь остается понятной. Глубину звука смело можно сравнить со звуком в кинотеатре. Соединение с телевизором через HDMI не вызвало проблем. Теперь у меня полноценный кинотеатр дома. Очень доволен


Купить Саундбар Creative SXFI CARRIER - по цене 48020 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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