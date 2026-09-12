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Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный

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Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный - фото 1
Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный - фото 2
Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный - фото 3
Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный - фото 4
Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный - фото 5
Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный - фото 6
Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный - фото 7
Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный - фото 8
Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный - фото 9
Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный - фото 10
Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный - фото 11
Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный - фото 12
Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
  • Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный - фото 1
  • Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный - фото 2
  • Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный - фото 3
  • Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный - фото 4
  • Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный - фото 5
  • Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный - фото 6
  • Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный - фото 7
  • Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный - фото 8
  • Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный - фото 9
  • Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный - фото 10
  • Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный - фото 11
  • Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный - фото 12
  • Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678751
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Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х48х21
Вес, кг.
8.1

Описание товара Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный

Построенная с использованием технологий Dolby Digital Plus и DTS Surround система окружающего звучания Hisense HS5100 5.1 (в состав входит фронтальный саундбар, беспроводной сабвуфер и тыловые колонки) вдыхает свежую жизнь в звучание фильмов, музыки и игровых треков. Помимо этого благодаря кодеку DTS Virtual:X, звук HS5100 в любом помещении обретает полноту и дарит эффект погружения.

Отзывы о товаре Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Описание
Построенная с использованием технологий Dolby Digital Plus и DTS Surround система окружающего звучания Hisense HS5100 5.1 (в состав входит фронтальный саундбар, беспроводной сабвуфер и тыловые колонки) вдыхает свежую жизнь в звучание фильмов, музыки и игровых треков. Помимо этого благодаря кодеку DTS Virtual:X, звук HS5100 в любом помещении обретает полноту и дарит эффект погружения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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