Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678751
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х48х21
Вес, кг.
8.1
Описание товара Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный
Построенная с использованием технологий Dolby Digital Plus и DTS Surround система окружающего звучания Hisense HS5100 5.1 (в состав входит фронтальный саундбар, беспроводной сабвуфер и тыловые колонки) вдыхает свежую жизнь в звучание фильмов, музыки и игровых треков. Помимо этого благодаря кодеку DTS Virtual:X, звук HS5100 в любом помещении обретает полноту и дарит эффект погружения.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
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