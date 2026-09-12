Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный
Созданный одним из лидером рынка AV-ресиверов, саундбар Denon DHT-S517 с поддержкой Dolby Atmos превращает любой телевизор в полноценный домашний кинотеатр. В Denon DHT-S517 используется мощный массив из 7 динамиков, включающий в себя твитеры левого и правого каналов, среднечастотные динамики, выделенный центральный канал и два направленных вверх динамика окружающего звучания. Работая вместе с беспроводным сабвуфером, эта конфигурация обеспечивает непревзойденную динамику, чистоту звука и кинематографический масштаб. Любители домашних развлечений оценят захватывающий, реалистичный звук Dolby Atmos, создающий объемную звуковую сцену, мощные басы и поразительно четкие диалоги, по новому раскрывающие для вас любимые фильмы, сериалы и телевизионные шоу.
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