Звуковая панель JBL Bar 2.1 Deep Bass
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Характеристики
Тип товара
Звуковая панель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 299131
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Звуковая панель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.32х0.27
Вес, кг.
10.3
Описание товара Звуковая панель JBL Bar 2.1 Deep Bass
Саундбар JBL Bar 2.1 Deep Bass с общей выходной мощностью 300 Вт принадлежит формату 2.1 и состоит из 2 устройств. Корпус отдельностоящего сабвуфера изготовлен из МДФ. Этот материал препятствует появлению вибрации во время громких трансляций. К дополнительным достоинствам модели можно отнести возможность беспроводного подключения к другим устройствам по Bluetooth и вариативность монтажа. Устанавливаться система может как на стену, так и на полку. За многоканальное воспроизведение звука отвечает встроенный декодер Dolby Digital.
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Саундбар JBL Bar 2.1 Deep Bass с общей выходной мощностью 300 Вт принадлежит формату 2.1 и состоит из 2 устройств. Корпус отдельностоящего сабвуфера изготовлен из МДФ. Этот материал препятствует появлению вибрации во время громких трансляций. К дополнительным достоинствам модели можно отнести возможность беспроводного подключения к другим устройствам по Bluetooth и вариативность монтажа. Устанавливаться система может как на стену, так и на полку. За многоканальное воспроизведение звука отвечает встроенный декодер Dolby Digital.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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