Top.Mail.Ru
Держатель для телефона или планшета UGREEN (50394) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Держатель для телефона или планшета UGREEN (50394)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Держатель для телефона или планшета UGREEN (50394) - фото 1
Держатель для телефона или планшета UGREEN (50394) - фото 2
Держатель для телефона или планшета UGREEN (50394) - фото 3
Держатель для телефона или планшета UGREEN (50394) - фото 4
Держатель для телефона или планшета UGREEN (50394) - фото 5
Держатель для телефона или планшета UGREEN (50394) - фото 6
Держатель для телефона или планшета UGREEN (50394) - фото 7
Держатель для телефона или планшета UGREEN (50394) - фото 8
Держатель для телефона или планшета UGREEN (50394) - фото 9
Держатель для телефона или планшета UGREEN (50394) - фото 10
Держатель для телефона или планшета UGREEN (50394) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
  • Держатель для телефона или планшета UGREEN (50394) - фото 1
  • Держатель для телефона или планшета UGREEN (50394) - фото 2
  • Держатель для телефона или планшета UGREEN (50394) - фото 3
  • Держатель для телефона или планшета UGREEN (50394) - фото 4
  • Держатель для телефона или планшета UGREEN (50394) - фото 5
  • Держатель для телефона или планшета UGREEN (50394) - фото 6
  • Держатель для телефона или планшета UGREEN (50394) - фото 7
  • Держатель для телефона или планшета UGREEN (50394) - фото 8
  • Держатель для телефона или планшета UGREEN (50394) - фото 9
  • Держатель для телефона или планшета UGREEN (50394) - фото 10
  • Держатель для телефона или планшета UGREEN (50394) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651049
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х16х9
Вес, г.
880

Описание товара Держатель для телефона или планшета UGREEN (50394)

Незаменимый аксессуар для использования телефона “без рук” Регулируемый на 360 градусов держатель премиум-класса позволяет удобно использовать мобильные устройства на идеальном расстоянии и под идеальным углом, когда вы лежите, едите, читаете, готовите, печатаете, пишете, смотрите фильмы или играете в игры. Регулируйте угол и расстояние при использовании телефона/планшета Благодаря гибкому креплению, вращающемуся на 360 градусов, и прочному регулируемому рычагу из алюминиевого сплава с 2 ступенями регулировки, вы можете использовать ваш телефон/планшет на идеальном расстоянии и под необходимым углом.

Отзывы о товаре Держатель для телефона или планшета UGREEN (50394)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Описание
Незаменимый аксессуар для использования телефона “без рук” Регулируемый на 360 градусов держатель премиум-класса позволяет удобно использовать мобильные устройства на идеальном расстоянии и под идеальным углом, когда вы лежите, едите, читаете, готовите, печатаете, пишете, смотрите фильмы или играете в игры. Регулируйте угол и расстояние при использовании телефона/планшета Благодаря гибкому креплению, вращающемуся на 360 градусов, и прочному регулируемому рычагу из алюминиевого сплава с 2 ступенями регулировки, вы можете использовать ваш телефон/планшет на идеальном расстоянии и под необходимым углом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для телефона или планшета UGREEN (50394) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...