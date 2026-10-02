Держатель для телефона или планшета UGREEN (50394)
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Характеристики
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651049
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х16х9
Вес, г.
880
Описание товара Держатель для телефона или планшета UGREEN (50394)
Незаменимый аксессуар для использования телефона “без рук” Регулируемый на 360 градусов держатель премиум-класса позволяет удобно использовать мобильные устройства на идеальном расстоянии и под идеальным углом, когда вы лежите, едите, читаете, готовите, печатаете, пишете, смотрите фильмы или играете в игры. Регулируйте угол и расстояние при использовании телефона/планшета Благодаря гибкому креплению, вращающемуся на 360 градусов, и прочному регулируемому рычагу из алюминиевого сплава с 2 ступенями регулировки, вы можете использовать ваш телефон/планшет на идеальном расстоянии и под необходимым углом.
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Незаменимый аксессуар для использования телефона “без рук” Регулируемый на 360 градусов держатель премиум-класса позволяет удобно использовать мобильные устройства на идеальном расстоянии и под идеальным углом, когда вы лежите, едите, читаете, готовите, печатаете, пишете, смотрите фильмы или играете в игры. Регулируйте угол и расстояние при использовании телефона/планшета Благодаря гибкому креплению, вращающемуся на 360 градусов, и прочному регулируемому рычагу из алюминиевого сплава с 2 ступенями регулировки, вы можете использовать ваш телефон/планшет на идеальном расстоянии и под необходимым углом.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
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