Коммутатор Tenda G3310F
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 650994
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х28х8
Вес, кг.
1
Описание товара Коммутатор Tenda G3310F
Тип коммутатора: управляемый, Количество LAN-портов: 8, Таблица MAC-адресов: 16000, Коммутационная способность: 10 Гбит/с, Сетевые стандарты: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Установка: универсальное, Размеры: 294x179.6x44 мм.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 180 руб.2045 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SL1311MP
-
В наличииЦена 8 230 руб.2058 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG116E
-
В наличииЦена 8 310 руб.2078 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1210P
-
В наличииЦена 8 370 руб.2093 руб. в СплитКоммутатор D-Link (DGS-1100-16V2/A2A)
-
В наличииЦена 8 450 руб.2113 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-10/ME/A2A
-
В наличииЦена 8 670 руб.2168 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC) черный
-
В наличииЦена 8 810 руб.2203 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1024D
-
В наличииЦена 8 890 руб.2223 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10/F1A
-
В наличииЦена 8 890 руб.2223 руб. в СплитКоммутатор Tenda TEG2226F
-
В наличииЦена 9 100 руб.2275 руб. в СплитКоммутатор TENDA TEM2007X
-
В наличииЦена 9 130 руб. 14 000 руб.2283 руб. в СплитКоммутатор Zyxel GS1008HP-EU0101F
-
В наличииЦена 9 160 руб.2290 руб. в СплитКоммутатор Uniview NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN
Тип коммутатора: управляемый, Количество LAN-портов: 8, Таблица MAC-адресов: 16000, Коммутационная способность: 10 Гбит/с, Сетевые стандарты: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Установка: универсальное, Размеры: 294x179.6x44 мм.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор Tenda G3310F - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор Tenda G3310F