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Коврик для мыши Defender BLACK XXL ONE (50006) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коврик для мыши Defender BLACK XXL ONE (50006)

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Коврик для мыши Defender BLACK XXL ONE (50006) - фото 1
Коврик для мыши Defender BLACK XXL ONE (50006) - фото 2
Коврик для мыши Defender BLACK XXL ONE (50006) - фото 3
Коврик для мыши Defender BLACK XXL ONE (50006) - фото 4
Коврик для мыши Defender BLACK XXL ONE (50006) - фото 5
Коврик для мыши Defender BLACK XXL ONE (50006) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик для мыши Defender BLACK XXL ONE (50006) - фото 1
  • Коврик для мыши Defender BLACK XXL ONE (50006) - фото 2
  • Коврик для мыши Defender BLACK XXL ONE (50006) - фото 3
  • Коврик для мыши Defender BLACK XXL ONE (50006) - фото 4
  • Коврик для мыши Defender BLACK XXL ONE (50006) - фото 5
  • Коврик для мыши Defender BLACK XXL ONE (50006) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
400 руб.  610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650730
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Коврики для мыши
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х8х8
Вес, г.
510

Описание товара Коврик для мыши Defender BLACK XXL ONE (50006)

Игровой коврик для мыши Defender Black One (XL) с каучуковой нескользящей основой и гладкой рабочей поверхностью сделает работу с любой компьютерной мышкой комфортной и простой, защищая при этом от различных повреждений поверхность рабочего стола. Оптимально подобранные размеры 680х240 мм позволяют использовать его даже в условиях ограниченного пространства. Края аксессуара надёжно прошиты специальной прочной нитью, что минимизирует вероятность их деформации даже при частом использовании.

Отзывы о товаре Коврик для мыши Defender BLACK XXL ONE (50006)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Коврики для мыши
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой коврик для мыши Defender Black One (XL) с каучуковой нескользящей основой и гладкой рабочей поверхностью сделает работу с любой компьютерной мышкой комфортной и простой, защищая при этом от различных повреждений поверхность рабочего стола. Оптимально подобранные размеры 680х240 мм позволяют использовать его даже в условиях ограниченного пространства. Края аксессуара надёжно прошиты специальной прочной нитью, что минимизирует вероятность их деформации даже при частом использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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