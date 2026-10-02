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Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини)

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Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 1
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 2
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 3
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 4
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 5
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 6
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 7
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 8
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 9
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 10
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 11
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 12
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 13
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 14
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 15
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 16
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 17
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 18
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 19
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 20
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ламинаторы
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 1
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 2
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 3
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 4
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 5
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 6
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 7
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 8
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 9
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 10
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 11
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 12
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 13
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 14
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 15
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 16
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 17
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 18
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 19
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 20
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649674
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Характеристики

Бренд
ГЕЛЕОС
Тип товара
Ламинаторы
Дополнительно
разжим валов
Кол-во валов
2
Нагревательный элемент
внешний
Скорость, мм/мин
320
Тип ламинирования
горячее
Толщина пленки, мкм
600
Формат
A4
Ширина ламинирования, мм
222
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х11х9
Вес, г.
850

Описание товара Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини)

Самый маленький ламинатор среди моделей гелеос с функцией автоотключения при простое. Подойдет для использования в офисе и дома.?. Светлый дизайн и невесомые габариты ненавязчиво впишут ламинатор в любой интерьер. 2 вала качественно заламинируют материал формата А4 и меньше, с толщиной до 0.6 мм. Температура горячего ламинирования позволяет использовать пленки толщиной — от 75-150 мкм. Чем больше мкм в пленке, тем жестче будет готовый материал.

Отзывы о товаре Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини)




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Характеристики
Бренд
ГЕЛЕОС
Тип товара
Ламинаторы
Дополнительно
разжим валов
Кол-во валов
2
Нагревательный элемент
внешний
Скорость, мм/мин
320
Тип ламинирования
горячее
Толщина пленки, мкм
600
Формат
A4
Ширина ламинирования, мм
222
Страна производитель
Китай
Описание
Самый маленький ламинатор среди моделей гелеос с функцией автоотключения при простое. Подойдет для использования в офисе и дома.?. Светлый дизайн и невесомые габариты ненавязчиво впишут ламинатор в любой интерьер. 2 вала качественно заламинируют материал формата А4 и меньше, с толщиной до 0.6 мм. Температура горячего ламинирования позволяет использовать пленки толщиной — от 75-150 мкм. Чем больше мкм в пленке, тем жестче будет готовый материал.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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