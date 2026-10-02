Top.Mail.Ru
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 1
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 2
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 3
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 4
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 5
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 6
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 7
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 8
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 9
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 10
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 11
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 12
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 13
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 14
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 15
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 16
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 17
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 18
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 19
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 20
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ламинаторы
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 1
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 2
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 3
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 4
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 5
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 6
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 7
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 8
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 9
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 10
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 11
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 12
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 13
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 14
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 15
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 16
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 17
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 18
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 19
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 20
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649661
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ГЕЛЕОС
Тип товара
Ламинаторы
Дополнительно
разжим валов
Кол-во валов
2
Нагревательный элемент
внешний
Скорость, мм/мин
300
Тип ламинирования
горячее
Толщина пленки, мкм
600
Формат
A3
Ширина ламинирования, мм
330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х16х7
Вес, кг.
1.5

Описание товара Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС)

Самый мощный ламинатор формата А3 среди 2-х валовых моделей гелеос. Менее, чем за 2-3 минуты - валы достигнут рабочей температуры. Подойдет для использования в офисе и дома. 2 вала качественно заламинируют материал формата А3 и меньше, с толщиной до 0.6 мм. Температура горячего ламинирования позволяет использовать пленки толщиной — от 75-175 мкм. Чем больше мкм в пленке, тем жестче будет готовый материал. В небольших объемах есть возможность использовать пленку 250 мкр.

Отзывы о товаре Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ГЕЛЕОС
Тип товара
Ламинаторы
Дополнительно
разжим валов
Кол-во валов
2
Нагревательный элемент
внешний
Скорость, мм/мин
300
Тип ламинирования
горячее
Толщина пленки, мкм
600
Формат
A3
Ширина ламинирования, мм
330
Страна производитель
Китай
Описание
Самый мощный ламинатор формата А3 среди 2-х валовых моделей гелеос. Менее, чем за 2-3 минуты - валы достигнут рабочей температуры. Подойдет для использования в офисе и дома. 2 вала качественно заламинируют материал формата А3 и меньше, с толщиной до 0.6 мм. Температура горячего ламинирования позволяет использовать пленки толщиной — от 75-175 мкм. Чем больше мкм в пленке, тем жестче будет готовый материал. В небольших объемах есть возможность использовать пленку 250 мкр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3+(БС) (ЛМА3_БС) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...