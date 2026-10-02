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Характеристики
Тип товара
Ламинаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649677
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Описание товара Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про)
Оснащенный четырьмя валами ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про – модель профессионального класса, поддерживающая формат A3. Агрегат рассчитан на высокий уровень нагрузки. Важная особенность устройства – поддержка функции холодного ламинирования. В этом режиме производится работа с документами, требующими бережного воздействия, например – со старыми фотографиями. Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про обеспечивает ширину ламинирования до 330 мм. Устройство поддерживает функцию реверса. Максимальная скорость ламинирования высока – 620 мм/мин. Максимальная толщина документов – 2 мм. Ламинатор рассчитан на использование пленки с толщиной от 65 до 250 мм. Дополнительная функция модели – фольгирование. Ламинатор быстро (лишь за 2 мин) достигает рабочей температуры. Контроль интенсивности нагрева осуществляется с помощью наглядного стрелочного индикатора. Устройство не создает значительную нагрузку на сеть. Потребляемая мощность ламинатора не превышает 635 Вт. Размещение довольно крупного устройства требует тщательного планирования пространства. Габаритные размеры ламинатора составляют 501x200x115 мм.
Оснащенный четырьмя валами ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про – модель профессионального класса, поддерживающая формат A3. Агрегат рассчитан на высокий уровень нагрузки. Важная особенность устройства – поддержка функции холодного ламинирования. В этом режиме производится работа с документами, требующими бережного воздействия, например – со старыми фотографиями. Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про обеспечивает ширину ламинирования до 330 мм. Устройство поддерживает функцию реверса. Максимальная скорость ламинирования высока – 620 мм/мин. Максимальная толщина документов – 2 мм. Ламинатор рассчитан на использование пленки с толщиной от 65 до 250 мм. Дополнительная функция модели – фольгирование. Ламинатор быстро (лишь за 2 мин) достигает рабочей температуры. Контроль интенсивности нагрева осуществляется с помощью наглядного стрелочного индикатора. Устройство не создает значительную нагрузку на сеть. Потребляемая мощность ламинатора не превышает 635 Вт. Размещение довольно крупного устройства требует тщательного планирования пространства. Габаритные размеры ламинатора составляют 501x200x115 мм.
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