Top.Mail.Ru
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 1
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 2
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 3
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 4
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 5
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 6
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 7
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 8
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 9
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 10
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 11
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 12
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 13
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 14
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 15
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 16
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 17
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 18
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 19
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 20
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 21
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 22
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 23
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 24
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 25
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 26
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 27
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 28
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 29
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 30
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ламинаторы
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 1
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 2
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 3
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 4
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 5
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 6
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 7
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 8
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 9
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 10
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 11
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 12
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 13
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 14
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 15
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 16
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 17
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 18
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 19
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 20
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 21
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 22
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 23
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 24
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 25
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 26
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 27
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 28
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 29
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 30
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649677
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ГЕЛЕОС
Тип товара
Ламинаторы
Дополнительно
ламинирование фотографий, фольгирование
Кол-во валов
4
Нагревательный элемент
внешний
Реверс
да
Регулировка температуры
есть
Скорость, мм/мин
620
Тип ламинирования
горячее, холодное
Толщина пленки, мкм
2000
Формат
A3
Ширина ламинирования, мм
330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х25х15
Вес, кг.
6.6

Описание товара Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про)

Оснащенный четырьмя валами ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про – модель профессионального класса, поддерживающая формат A3. Агрегат рассчитан на высокий уровень нагрузки. Важная особенность устройства – поддержка функции холодного ламинирования. В этом режиме производится работа с документами, требующими бережного воздействия, например – со старыми фотографиями. Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про обеспечивает ширину ламинирования до 330 мм. Устройство поддерживает функцию реверса. Максимальная скорость ламинирования высока – 620 мм/мин. Максимальная толщина документов – 2 мм. Ламинатор рассчитан на использование пленки с толщиной от 65 до 250 мм. Дополнительная функция модели – фольгирование. Ламинатор быстро (лишь за 2 мин) достигает рабочей температуры. Контроль интенсивности нагрева осуществляется с помощью наглядного стрелочного индикатора. Устройство не создает значительную нагрузку на сеть. Потребляемая мощность ламинатора не превышает 635 Вт. Размещение довольно крупного устройства требует тщательного планирования пространства. Габаритные размеры ламинатора составляют 501x200x115 мм.

Отзывы о товаре Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ГЕЛЕОС
Тип товара
Ламинаторы
Дополнительно
ламинирование фотографий, фольгирование
Кол-во валов
4
Нагревательный элемент
внешний
Реверс
да
Регулировка температуры
есть
Скорость, мм/мин
620
Тип ламинирования
горячее, холодное
Толщина пленки, мкм
2000
Формат
A3
Ширина ламинирования, мм
330
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Оснащенный четырьмя валами ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про – модель профессионального класса, поддерживающая формат A3. Агрегат рассчитан на высокий уровень нагрузки. Важная особенность устройства – поддержка функции холодного ламинирования. В этом режиме производится работа с документами, требующими бережного воздействия, например – со старыми фотографиями. Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про обеспечивает ширину ламинирования до 330 мм. Устройство поддерживает функцию реверса. Максимальная скорость ламинирования высока – 620 мм/мин. Максимальная толщина документов – 2 мм. Ламинатор рассчитан на использование пленки с толщиной от 65 до 250 мм. Дополнительная функция модели – фольгирование. Ламинатор быстро (лишь за 2 мин) достигает рабочей температуры. Контроль интенсивности нагрева осуществляется с помощью наглядного стрелочного индикатора. Устройство не создает значительную нагрузку на сеть. Потребляемая мощность ламинатора не превышает 635 Вт. Размещение довольно крупного устройства требует тщательного планирования пространства. Габаритные размеры ламинатора составляют 501x200x115 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Про (ЛМ_А3Про) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...