Ламинатор Fellowes Lunar A4 FS-57156(01)
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Характеристики
Описание товара Ламинатор Fellowes Lunar A4 FS-57156(01)
Ламинатор Fellowes Lunar A4 (FS-5715601) Компактный и недорогой ламинатор Fellowes LUNAR А4 предназначен для персонального использования в офисе и дома. Эта модель позволяет ламинировать документы и фотографии формата А4. Механизм ClearPath (Jam Free) точно направляет и обеспечивает плавное прохождение ламинируемого документа, тем самым препятствуя «зажевыванию документа». Наличие в модели системы освобождения и звукового сигнала готовности гарантируют надежную и безопасную эксплуатацию аппарата. Особенности: Максимальный формат документа: A4 Толщина пленки: 75-80 мкм Ширина загрузочного слота: 240 мм Толщина документа MAX: 1 мм Время нагрева: 5 мин Скорость ламинирования: 30 см/мин Количество валов: 2 Система нагрева: нагреваемые валы Сигнал готовности: световой и звуковой Возможность ламинировать фотографии Освобождение документа при перекосе Реверс Размеры (ШхВхГ): 384?122 ? 122 мм Вес: 1.12 кг
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