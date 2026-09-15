Top.Mail.Ru
Ламинатор Fellowes Spectra A4, FS-57378 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ламинатор Fellowes Spectra A4, FS-57378

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ламинатор Fellowes Spectra A4, FS-57378 - фото 1
Ламинатор Fellowes Spectra A4, FS-57378 - фото 2
Ламинатор Fellowes Spectra A4, FS-57378 - фото 3
Ламинатор Fellowes Spectra A4, FS-57378 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ламинаторы
  • Ламинатор Fellowes Spectra A4, FS-57378 - фото 1
  • Ламинатор Fellowes Spectra A4, FS-57378 - фото 2
  • Ламинатор Fellowes Spectra A4, FS-57378 - фото 3
  • Ламинатор Fellowes Spectra A4, FS-57378 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 980 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653471
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ламинатор Fellowes Spectra A4, FS-57378
5 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fellowes
Тип товара
Ламинаторы
Дополнительно
ламинирование фотографий
Кол-во валов
2
Нагревательный элемент
нагреваемые валы
Скорость, мм/мин
300
Тип ламинирования
горячее, холодное
Толщина пленки, мкм
75/80, 100, 125
Формат
A4
Ширина ламинирования, мм
230
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х15х5
Вес, кг.
1.9

Описание товара Ламинатор Fellowes Spectra A4, FS-57378

Ламинатор Fellowes Spectra предназначен для работы с документами формата А4. Допускается использование пленок толщиной до 125 мкм. Нагревательная система состоит из 2 валов и обеспечивает высокое качество ламинирования. Время нагрева составляет 4 минуты. Функция Auto Shut off автоматически отключает ламинатор через 30 минут простоя для экономии электроэнергии. Ламинатор без возможности регулировки температуры. В комплекте идет стартовый набор для 10 документов.

Отзывы о товаре Ламинатор Fellowes Spectra A4, FS-57378




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Fellowes
Тип товара
Ламинаторы
Дополнительно
ламинирование фотографий
Кол-во валов
2
Нагревательный элемент
нагреваемые валы
Скорость, мм/мин
300
Тип ламинирования
горячее, холодное
Толщина пленки, мкм
75/80, 100, 125
Формат
A4
Ширина ламинирования, мм
230
Страна производитель
Китай
Описание
Ламинатор Fellowes Spectra предназначен для работы с документами формата А4. Допускается использование пленок толщиной до 125 мкм. Нагревательная система состоит из 2 валов и обеспечивает высокое качество ламинирования. Время нагрева составляет 4 минуты. Функция Auto Shut off автоматически отключает ламинатор через 30 минут простоя для экономии электроэнергии. Ламинатор без возможности регулировки температуры. В комплекте идет стартовый набор для 10 документов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ламинатор Fellowes Spectra A4, FS-57378 – стоимость товара 5980 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...