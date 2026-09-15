Ламинатор Fellowes Spectra A4, FS-57378
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ламинаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 980 руб.
В наличии
Код товара: 653471
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 980 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ламинаторы
Дополнительно
ламинирование фотографий
Кол-во валов
2
Нагревательный элемент
нагреваемые валы
Скорость, мм/мин
300
Тип ламинирования
горячее, холодное
Толщина пленки, мкм
75/80, 100, 125
Формат
A4
Ширина ламинирования, мм
230
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х15х5
Вес, кг.
1.9
Описание товара Ламинатор Fellowes Spectra A4, FS-57378
Ламинатор Fellowes Spectra предназначен для работы с документами формата А4. Допускается использование пленок толщиной до 125 мкм. Нагревательная система состоит из 2 валов и обеспечивает высокое качество ламинирования. Время нагрева составляет 4 минуты. Функция Auto Shut off автоматически отключает ламинатор через 30 минут простоя для экономии электроэнергии. Ламинатор без возможности регулировки температуры. В комплекте идет стартовый набор для 10 документов.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Ламинаторы
Дополнительно
ламинирование фотографий
Кол-во валов
2
Нагревательный элемент
нагреваемые валы
Скорость, мм/мин
300
Тип ламинирования
горячее, холодное
Толщина пленки, мкм
75/80, 100, 125
Формат
A4
Ширина ламинирования, мм
230
Страна производитель
Китай
Ламинатор Fellowes Spectra предназначен для работы с документами формата А4. Допускается использование пленок толщиной до 125 мкм. Нагревательная система состоит из 2 валов и обеспечивает высокое качество ламинирования. Время нагрева составляет 4 минуты. Функция Auto Shut off автоматически отключает ламинатор через 30 минут простоя для экономии электроэнергии. Ламинатор без возможности регулировки температуры. В комплекте идет стартовый набор для 10 документов.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг
Ламинатор Fellowes Spectra A4, FS-57378 – стоимость товара 5980 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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