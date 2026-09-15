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Ламинатор Fellowes Lunar A3 FS-57167 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ламинатор Fellowes Lunar A3 FS-57167

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Ламинатор Fellowes Lunar A3 FS-57167 - фото 1
Ламинатор Fellowes Lunar A3 FS-57167 - фото 2
Ламинатор Fellowes Lunar A3 FS-57167 - фото 3
Ламинатор Fellowes Lunar A3 FS-57167 - фото 4
Ламинатор Fellowes Lunar A3 FS-57167 - фото 5
Ламинатор Fellowes Lunar A3 FS-57167 - фото 6
Ламинатор Fellowes Lunar A3 FS-57167 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ламинаторы
  • Ламинатор Fellowes Lunar A3 FS-57167 - фото 1
  • Ламинатор Fellowes Lunar A3 FS-57167 - фото 2
  • Ламинатор Fellowes Lunar A3 FS-57167 - фото 3
  • Ламинатор Fellowes Lunar A3 FS-57167 - фото 4
  • Ламинатор Fellowes Lunar A3 FS-57167 - фото 5
  • Ламинатор Fellowes Lunar A3 FS-57167 - фото 6
  • Ламинатор Fellowes Lunar A3 FS-57167 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 260 руб. 
Начислим 117 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653468
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ламинатор Fellowes Lunar A3 FS-57167
7 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fellowes
Тип товара
Ламинаторы
Дополнительно
ручки для переноса, система ClearPath, функция предотвращения замятия
Кол-во валов
2
Нагревательный элемент
нагреваемые валы
Реверс
нет
Регулировка скорости
нет
Регулировка температуры
нет
Скорость, мм/мин
300
Тип ламинирования
горячее
Толщина пленки, мкм
75/80
Формат
A3
Ширина ламинирования, мм
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х15х5
Вес, кг.
2.18

Описание товара Ламинатор Fellowes Lunar A3 FS-57167

Ламинатор Fellowes Lunar A3 на два нагревающихся вала с максимальной толщиной пленки 80 мкм – это эргономичное устройство, предназначенное для использования в офисе. Скорость работы аппарата – 30 см в минуту. Идеально подходит для ламинирования фотографий.

Отзывы о товаре Ламинатор Fellowes Lunar A3 FS-57167




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Fellowes
Тип товара
Ламинаторы
Дополнительно
ручки для переноса, система ClearPath, функция предотвращения замятия
Кол-во валов
2
Нагревательный элемент
нагреваемые валы
Реверс
нет
Регулировка скорости
нет
Регулировка температуры
нет
Скорость, мм/мин
300
Тип ламинирования
горячее
Толщина пленки, мкм
75/80
Формат
A3
Развернуть
Ширина ламинирования, мм
320
Страна производитель
Китай
Описание
Ламинатор Fellowes Lunar A3 на два нагревающихся вала с максимальной толщиной пленки 80 мкм – это эргономичное устройство, предназначенное для использования в офисе. Скорость работы аппарата – 30 см в минуту. Идеально подходит для ламинирования фотографий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ламинатор Fellowes Lunar A3 FS-57167 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7260 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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