Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Ламинаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653470
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Описание товара Ламинатор Fellowes Saturn 3i A3 FS-57360(01)
Ламинатор FELLOWES SATURN позволяет надежно заламинировать документы, презентационные, рекламные материалы и многое другое. Рычаг освобождения поможет изъять неправильно поданный документ. Корпус ламинатора не перегревается и безопасен при прикосновении.SATURN 3i А3 – ламинатор последнего поколения с быстрым нагревом за 1 мин.Ламинатор отличается современным дизайном и предназначен для работы с пленками толщиной до 125 мкм и форматом до А3. Обладает 3 режимами горячего и 1 режимом холодного ламинирования. Корпус не перегревается и безопасен при прикосновении.Датчики автоматически определяют возможное замятие и останавливают процесс ламинирования для изъятия документа.
Ламинатор FELLOWES SATURN позволяет надежно заламинировать документы, презентационные, рекламные материалы и многое другое. Рычаг освобождения поможет изъять неправильно поданный документ. Корпус ламинатора не перегревается и безопасен при прикосновении.SATURN 3i А3 – ламинатор последнего поколения с быстрым нагревом за 1 мин.Ламинатор отличается современным дизайном и предназначен для работы с пленками толщиной до 125 мкм и форматом до А3. Обладает 3 режимами горячего и 1 режимом холодного ламинирования. Корпус не перегревается и безопасен при прикосновении.Датчики автоматически определяют возможное замятие и останавливают процесс ламинирования для изъятия документа.
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