Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Комбо (ЛМ-А4К)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ламинаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649675
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ламинаторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х14х9
Вес, кг.
1.25
Описание товара Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Комбо (ЛМ-А4К)
Пакетный ламинатор Гелеос Комбо - это универсальный набор для работы с бумажными материалами. Пакетный ламинатор работает с пленкой толщиной - от 75-150 мкм, компактный, простой в управлении. В комплекте с резаком идут: стартовый набор пленок для ламинирования, компактный резак для бумаги, обрезчик углов. Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
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Пакетный ламинатор Гелеос Комбо - это универсальный набор для работы с бумажными материалами. Пакетный ламинатор работает с пленкой толщиной - от 75-150 мкм, компактный, простой в управлении. В комплекте с резаком идут: стартовый набор пленок для ламинирования, компактный резак для бумаги, обрезчик углов. Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
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