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Характеристики
Тип товара
Ламинаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649662
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Описание товара Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С)
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт подходит для использования в образовательном учреждении, многофункциональных центрах и офисах. Модель предназначена для ламинирования документов, фотографий и других бумаг формата А4. Устройство нагревается до максимальной температуры за 4 мин. Модель проста в использовании и имеет небольшой размер, что удобно для размещения на рабочем столе. Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт имеет опцию разжима валов, которую можно активировать в случае замятия пленки. Ширина ламинирования составляет 232 мм, а толщина пленки не должна превышать 150 мкм. Устройство способно работать с документами толщиной до 0.6 мм.
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт подходит для использования в образовательном учреждении, многофункциональных центрах и офисах. Модель предназначена для ламинирования документов, фотографий и других бумаг формата А4. Устройство нагревается до максимальной температуры за 4 мин. Модель проста в использовании и имеет небольшой размер, что удобно для размещения на рабочем столе. Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт имеет опцию разжима валов, которую можно активировать в случае замятия пленки. Ширина ламинирования составляет 232 мм, а толщина пленки не должна превышать 150 мкм. Устройство способно работать с документами толщиной до 0.6 мм.
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