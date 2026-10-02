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Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С)

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Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 1
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 2
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 3
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 4
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 5
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 6
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 7
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 8
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 9
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 10
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 11
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 12
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 13
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 14
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 15
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 16
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 17
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 18
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 19
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 20
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 21
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 22
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 23
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 24
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 25
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 26
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ламинаторы
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 1
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 2
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 3
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 4
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 5
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 6
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 7
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 8
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 9
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 10
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 11
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 12
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 13
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 14
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 15
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 16
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 17
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 18
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 19
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 20
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 21
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 22
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 23
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 24
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 25
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 26
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649662
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Характеристики

Бренд
ГЕЛЕОС
Тип товара
Ламинаторы
Размеры в упаковке, см
36х13х7
Вес, кг.
1.1

Описание товара Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С)

Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт подходит для использования в образовательном учреждении, многофункциональных центрах и офисах. Модель предназначена для ламинирования документов, фотографий и других бумаг формата А4. Устройство нагревается до максимальной температуры за 4 мин. Модель проста в использовании и имеет небольшой размер, что удобно для размещения на рабочем столе. Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт имеет опцию разжима валов, которую можно активировать в случае замятия пленки. Ширина ламинирования составляет 232 мм, а толщина пленки не должна превышать 150 мкм. Устройство способно работать с документами толщиной до 0.6 мм.

Отзывы о товаре Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт (ЛМ_А4С)




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Характеристики
Бренд
ГЕЛЕОС
Тип товара
Ламинаторы
Описание
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт подходит для использования в образовательном учреждении, многофункциональных центрах и офисах. Модель предназначена для ламинирования документов, фотографий и других бумаг формата А4. Устройство нагревается до максимальной температуры за 4 мин. Модель проста в использовании и имеет небольшой размер, что удобно для размещения на рабочем столе. Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Старт имеет опцию разжима валов, которую можно активировать в случае замятия пленки. Ширина ламинирования составляет 232 мм, а толщина пленки не должна превышать 150 мкм. Устройство способно работать с документами толщиной до 0.6 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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