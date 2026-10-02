Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая рукоятка-держатель Sparta
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649418
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
43х13х2
Вес, г.
292
Описание товара Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая рукоятка-держатель Sparta
Ножовка по металлу 250 мм SPARTA 775635 используется для резки небольших деталей из металла. Благодаря особой конструкции данным инструментом удобно работать, даже в ограниченном пространстве. Пластиковая рукоятка обеспечивает комфорт во время работы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитНожовка-мини по металлу, STAYER
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитНожовка по дереву, 400 мм, 5-6 TPI, каленый зуб, пластиковая рук...
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитНожовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитНожовка по дереву, 500 мм, 5-6 TPI, каленый зуб, пластиковая рук...
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитЛобзик ручной Sparta 240205
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитНожовка по металлу, 200-300 мм, металлическая ручка Sparta
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитНожовка по металлу, 300 мм, деревянная ручка Sparta
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитЛобзик ручной Sparta 240245
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитНожовка по металлу, 250-300 мм, металлическая ручка Sparta
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитНожовка по дереву, 400 мм, 7-8 ТРI, каленый зуб, линейка, деревя...
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитНожовка по дереву, 450 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитНожовка по дереву, 500 мм, 7-8 ТРI, каленый зуб, линейка, деревя...
Ножовка по металлу 250 мм SPARTA 775635 используется для резки небольших деталей из металла. Благодаря особой конструкции данным инструментом удобно работать, даже в ограниченном пространстве. Пластиковая рукоятка обеспечивает комфорт во время работы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая рукоятка-держатель Sparta - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая рукоятка-держатель Sparta